Le “ prince Harry ” est peut-être lui-même à la recherche de pâturages plus verts: la cour du Pendjab jure la demande d’une femme d’épouser le duc de Sussex

La femme défendue a affirmé qu’elle avait communiqué avec le prince Harry sur les réseaux sociaux.

Le prince Harry ne le sait peut-être pas, mais il se moquera de tout son cœur après avoir entendu parler de ce plaidoyer déposé devant la Haute Cour du Pendjab et d’Haryana. L’avocat Palwinder Kaur avait demandé à la Haute Cour d’intenter une action en justice contre le prince Harry Middleton, qui est le fils du prince Charles Middleton et du duc de Sussex, demandant à la police britannique d’agir contre lui. L’avocate a affirmé que le prince Harry avait promis de l’épouser et elle a exhorté le tribunal à émettre des instructions pour l’émission de mandats d’arrêt contre le prince Harry afin d’éviter tout retard dans leur mariage.

Le plaidoyer a été initialement entendu virtuellement, mais le tribunal a accepté une audience physique après qu’une demande ait été faite par la pétitionnaire elle-même. Après avoir entendu son argument, le juge Sangwan a qualifié la pétition de «fantasme de rêveur» d’épouser le prince Harry. Le tribunal a même déclaré qu’il était fort possible que le soi-disant “ prince Harry ” soit assis dans l’un des cybercafés d’un village du Pendjab à la recherche de pâturages plus verts lui-même.

Le tribunal a également demandé à la pétitionnaire si elle s’était déjà rendue en Grande-Bretagne, ce à quoi elle a répondu par la négative. Elle a affirmé qu’elle avait communiqué avec le prince sur les réseaux sociaux et avait également envoyé des messages au prince Charles à ce sujet.

Le juge a noté qu’il était possible que l’avocat ait eu une conversation avec de faux identifiants de célébrités populaires souvent créés sur des sites comme Facebook et Twitter. Le tribunal a déclaré qu’il ne pouvait pas se fier aux prétendus chats produits au tribunal sous forme d’imprimés.

Le juge Sangwan a également souligné que le plaidoyer était très mal rédigé, contenait des erreurs grammaticales et ne connaissait pas les plaidoiries.

Avant de rejeter le plaidoyer, le juge Sangwan a déclaré que le tribunal n’avait pas trouvé suffisamment de motif pour recevoir la requête. Il a également exprimé sa sympathie à la pétitionnaire car elle croyait qu’une fausse conversation était vraie.

