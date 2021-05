Le prince Harry est «sur le sentier de la guerre» et le duc «en colère» s’est fait des «ennemis» de la famille royale | Royal | Nouvelles

L’auteur royal Duncan Larcombe a déclaré que «la colère et la tristesse» de Harry découlaient de la mort de sa mère, la princesse Diana, en 1997, alors qu’il n’avait que 12 ans. Mais selon M. Larcombe, le duc – qui vit en Californie après avoir quitté ses fonctions royales avec Meghan Markle l’année dernière – a fait de la famille royale ses «ennemis» à cause de cela.

L’auteur royal, qui a écrit une biographie sur Harry, a ajouté que Harry ne sera pas “vraiment heureux” tant qu’il n’aura pas subi le traumatisme de la perte de sa mère.

M. Larcombe, qui a écrit une biographie sur Harry, a déclaré à Closer: “La cause de toute sa colère et de sa tristesse n’a jamais été la famille royale – c’était le traumatisme de sa mère mourant quand il était enfant.

“C’est là que se trouvent les problèmes – je ne pense pas qu’il sera vraiment heureux tant qu’il n’aura pas travaillé dessus.”

Il a ajouté: “Il a maintenant fait de la famille royale et de l’institution ses ennemis à cause de cela – il est sur le sentier de la guerre.”

Les commentaires de M. Larcombe viennent après qu’Harry ait comparé la vie en tant que membre de la famille royale à “un mélange entre The Truman Show et être dans un zoo” dans une récente interview de podcast.

Le duc a également révélé en tant que jeune homme qu’il ne voulait pas être un royal en activité, en disant: “J’avais au début de la vingtaine et c’était un cas de, ‘Je ne veux pas cet emploi. Je ne veux pas être ici. Je ne veux pas faire ça. “‘

Et il a semblé suggérer que son père, le prince Charles, la reine et le duc d’Édimbourg avaient échoué en tant que parents.

Le commentaire dévastateur est survenu alors que la famille pleure toujours le patriarche royal, le prince Philip.

S’exprimant sur le podcast Armchair Expert, Harry a insisté sur le fait qu’il voulait «briser le cycle» de «la douleur et la souffrance génétiques» pour le bien de ses propres enfants.

Il a dit: “Il n’y a pas de blâme. Je ne pense pas que nous devrions pointer du doigt ou blâmer qui que ce soit, mais certainement en ce qui concerne la parentalité, si j’ai ressenti une certaine forme de douleur ou de souffrance à cause de la douleur ou de la souffrance qui peut-être que mon père ou mes parents avaient souffert, je vais m’assurer de briser ce cycle pour ne pas le transmettre, au fond.

«C’est beaucoup de douleur et de souffrance génétiques qui se transmettent de toute façon, donc nous, les parents, devrions faire de notre mieux pour essayer de dire ‘tu sais quoi, ça m’est arrivé, je vais m’assurer que ce n’est pas le cas vous arriver’.”

Il a ajouté: “C’est difficile à faire mais pour moi, cela se résume à la prise de conscience. Je ne l’ai jamais vu, je n’en ai jamais su, et puis tout à coup j’ai commencé à le reconstituer et à dire ‘OK, alors c’est là qu’il est allé à l’école , c’est ce qui s’est passé, je le sais à propos de sa vie, je sais aussi que c’est lié à ses parents, donc cela signifie qu’il m’a traité comme il a été traité, alors comment puis-je changer cela pour mes propres enfants?

«Et me voilà, j’ai déménagé toute ma famille aux États-Unis, ce n’était pas le plan, mais parfois vous devez prendre des décisions et mettre votre famille en premier et votre santé mentale en premier.

L’apparition de Harry au podcast est survenue deux mois seulement après que lui et Meghan aient fait une série d’allégations préjudiciables sur la famille royale dans leur interview controversée d’Oprah Winfrey.

L’interview télévisée a plongé les années dans la crise dans le sillage de Megxit.

Et on s’attend à ce que Harry s’exprime à nouveau dans un nouveau documentaire sur la santé mentale pour lequel il a fait équipe avec Winfrey.

Le duc et la duchesse de Sussex ont quitté la famille royale en mars 2020.

Ils poursuivent maintenant une nouvelle vie de liberté personnelle et financière en Amérique.

Depuis qu’ils ont abandonné leurs fonctions royales, ils ont signé des accords lucratifs avec Netflix et Spotify pour réaliser des émissions et des podcasts.

Le couple, qui attend son deuxième enfant, s’est installé dans un manoir de 11 millions de livres sterling à Montecito.