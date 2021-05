Le prince Harry est un «lapin pris dans les phares» aux États-Unis alors que Duke est «gelé» | Royal | Nouvelles

Le duc de Sussex est rentré au Royaume-Uni pour la première fois en plus d’un an en avril alors qu’il assistait aux funérailles du prince Philip. Harry, 36 ans, aurait reçu un accueil glacial de la part des invités et des membres proches de sa famille lors du service à Windsor. Son apparition en solo est survenue un peu plus d’un mois après la diffusion de l’interview à la bombe du Sussex avec Oprah Winfrey.

Harry et Meghan ont quitté leurs rôles au sein de la famille royale au printemps 2020 et vivent maintenant en Californie.

La réapparition d’Harry avec sa famille a été discutée sur talkRADIO et on prétend “qu’il s’est souvenu de son ancienne vie”.

Charlie Rae, un ancien rédacteur royal du Sun, a déclaré à talkRADIO: “Aux États-Unis, Harry ressemble à un lapin surpris pris dans les phares.”

L’animateur de TalkRADIO, Kevin O’Sullivan, a ajouté: “Nous avons lu qu’Harry était choqué par l’accueil glacial qu’il a reçu de certains membres de la famille royale.

“Certains lui ont littéralement tourné le dos. Il a été abasourdi par ça – je ne sais pas pourquoi cela a été une surprise pour lui.

«Il doit lui être venu à l’esprit à quel point il est figé, comment il a tourné le dos à son ancienne vie.

“Il semble que lorsqu’il est revenu il y a quelques semaines, il s’est souvenu de son ancienne vie.”

Harry n’avait pas formé une “bulle de coronavirus” et s’était fait une silhouette solitaire lors du service funèbre alors qu’il était assis seul à l’intérieur de la chapelle St George.

La duchesse de Sussex attend leur deuxième enfant et n’a pas fait le voyage pour des raisons médicales.

Harry a été brièvement réuni avec son frère, le prince William, et ils ont été photographiés en train de parler à l’extérieur de l’église derrière leurs masques faciaux.

Le petit-fils de la reine a déjà parlé de la rupture de sa relation avec William et a déclaré à Oprah qu’ils étaient sur «des chemins différents» et a insisté sur le fait que leur relation était «spatiale».

L’auteur royal Phil Dampier a décrit la conversation entre Harry et William comme «clairement très tendue et seulement un mouvement d’ouverture».

Harry devrait apparaître lors d’un dévoilement d’une statue en l’honneur de sa défunte mère, Diana, au palais de Kensington le 1er juillet.

L’exposition a été planifiée par Harry et William il y a plusieurs années pour marquer ce qui aurait été le 60e anniversaire de leur défunte mère.

Mais, a ajouté M. Dampier, il existe un «doute sérieux» quant à savoir si Harry traversera l’Atlantique pour l’événement.

Il a déclaré: «Personnellement, je ne pense pas que Meghan reviendra au Royaume-Uni.

«Et il doit maintenant y avoir un doute sérieux quant à savoir si Harry viendra pour le dévoilement d’une statue pour la princesse Diana à l’occasion de ce qui aurait été son 60e anniversaire en juillet.