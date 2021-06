Le prince Harry est un « père de famille dévoué » alors que Meghan se « remet sur pied » après la naissance | Royale | Nouvelles

in

Le duc et la duchesse de Sussex ont récemment accueilli leur petite fille, Lilibet Diana et seraient désormais en train de « se détendre » à la maison. Le duc a «cueilli des légumes du jardin» et effectué des tâches quotidiennes autour de la maison.

Un ami du couple a déclaré à Closer : “Le couple se détend à la maison depuis qu’il est devenu les fiers parents de Lilibet.

“[Meghan] est déjà de retour sur ses pieds et promène les chiens.”

La source a ajouté: “Harry est un père de famille dévoué et a aidé à la maison.

“Il cueille des légumes du jardin pour préparer des jus de fruits frais pour Meghan et divertit Archie quand elle a besoin de se reposer.

“Il adore emmener Archie voir les poules ou nager dans la piscine.”

Le couple aurait pris cinq mois de congé parental pour passer plus de temps avec leurs enfants.

Cependant, le duc pourrait rompre son congé de paternité pour retourner au Royaume-Uni pour le dévoilement d’une statue en l’honneur de sa défunte mère, la princesse Diana.

La cérémonie, qui devait marquer ce qui aurait été le 60e anniversaire de Diana, aura lieu au palais de Kensington le 1er juillet.

On ne sait toujours pas si le duc se rendra au Royaume-Uni pour l’événement, mais l’expert royal Ingrid Seward a déclaré qu’elle pensait qu’il « ferait un bon spectacle » aux côtés du prince William.