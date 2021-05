Le prince Harry et Charles pourraient ne jamais «combler le fossé» après l’interview d’Oprah – «Des mondes séparés» | Royal | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex se sont entretenus avec l’animateur américain de l’émission de discussion en mars pour discuter de leur décision de se retirer en tant que membres de la famille royale. Dans un nouveau documentaire de Channel 5, “ Charles & Harry: Père et fils divisés ”, les commentateurs royaux parlent du fossé entre les deux membres de la famille royale.

L’auteur royal Tom Quinn a déclaré: «Il ne fait aucun doute que le fossé entre Charles et Harry s’est considérablement élargi, je veux dire que s’ils ne font pas attention, il sera très difficile de combler ce fossé à l’avenir. Je ne vois pas comment ils peuvent y remédier. »

Grant Howard, l’ancien majordome de Charles, a ajouté: “Le mal est fait et cela me rend triste parce que la relation que je connaissais, qui était une relation aimante, attentionnée et amusante, ne pourra plus jamais être comme ça.”

Anjula Mutanda, une psychologue des relations, a également expliqué au documentaire comment les problèmes de Harry avec son père peuvent être complexes.

Elle a déclaré: «Sur le plan émotionnel, ils semblent des mondes séparés et je pense que cela va demander beaucoup de travail aux deux pour essayer de trouver un terrain d’entente où ils peuvent communiquer en tant que père et fils.

S’exprimant sur le podcast Armchair Expert avec Dax Shepard, Harry a décrit sa vie comme «un mélange entre The Truman Show et être dans un zoo».

Il a ajouté: «Il n’y a pas de blâme. Je ne pense pas que nous devrions pointer du doigt ou blâmer qui que ce soit.

«Mais certainement en ce qui concerne la parentalité, si j’ai ressenti une certaine forme de douleur ou de souffrance à cause de la douleur ou de la souffrance que mon père ou mes parents ont peut-être souffert, je vais m’assurer de briser ce cycle pour que je ne le transmettez pas, fondamentalement.

«C’est beaucoup de douleur et de souffrance génétiques qui se transmettent de toute façon, donc nous, les parents, devrions faire de notre mieux pour essayer de dire ‘tu sais quoi, ça m’est arrivé, je vais m’assurer que ce n’est pas le cas. vous arriver’.”

Harry a poursuivi en décrivant comment Charles «m’a traité de la manière dont il était traité».