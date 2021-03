Le prince Harry et le prince William feront un «front uni» lors des retrouvailles d’été | Royal | Nouvelles

Selon la rumeur, le duc de Sussex serait de retour au Royaume-Uni cet été pour dévoiler une statue de sa défunte mère aux côtés de William. La princesse Diana a été tragiquement tuée dans un accident de voiture à Paris en 1997 et en août dernier, 23 ans se sont écoulés depuis sa mort.

La statue de la défunte princesse de Galles commandée par Harry et William devrait être installée pour marquer ce qui aurait été son 60e anniversaire.

Le palais de Kensington avait précédemment déclaré que la sculpture serait placée dans le jardin du palais de Londres le 1er juillet 2021.

S’exprimant dans une vidéo pour le Telegraph, l’expert royal Camilla Tominey a expliqué que les frères devront mettre sur un «front uni» après l’interview révélatrice de Meghan Markle et du prince Harry avec Oprah Winfrey.

Elle a déclaré: «Tous les yeux vont être étroitement des deux côtés cet été parce qu’il y a un certain nombre d’événements clés.

L’interview d’Oprah aux heures de grande écoute très attendue des Sussex a été diffusée au Royaume-Uni plus tôt ce mois-ci sur ITV.

Meghan et Harry ont discuté de leur expérience en tant que membres de la famille royale et ont soulevé un certain nombre de préoccupations, notamment des problèmes de racisme et de santé mentale.

Au cours de l’interview d’Oprah, Harry a déclaré qu’il était sur un «chemin différent» de William et a affirmé que son frère était piégé «dans le système».

Il a ajouté: «La relation est l’espace pour le moment. Et, vous savez, le temps guérit toutes choses, espérons-le.

Dans un communiqué, le palais de Buckingham a déclaré en réponse aux allégations formulées dans l’interview que «les souvenirs peuvent varier» mais que les problèmes seront abordés en privé.