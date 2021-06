Le prince Harry et le prince William ont fait une promesse déchirante à Diana, selon l’auteur | Royale | Nouvelles

Robert Lacey s’est penché sur les premières années du prince Harry et du prince William et de leur relation en tant qu’enfants dans son livre mis à jour Battle of Brothers. Les jeunes frères étaient connus pour leur lien pendant leur enfance et leur adolescence.

Et leur mère, la princesse Diana, voulait que ses fils restent proches toute leur vie, a écrit M. Lacey.

Dans son livre, il a cité Simone Simmons, une voyante que la princesse de Galles avait l’habitude de consulter, affirmant que Diana avait un jour fait promettre aux garçons de toujours rester “les meilleurs amis”.

Mme Simmons a affirmé que la princesse de Galles avait dit à ses fils: “Vous devez me promettre que vous serez toujours les meilleurs amis l’un de l’autre.

« Et ne laisse jamais personne s’interposer entre vous.

Après la mort de la princesse Diana, le prince William et le prince Harry ont continué à se soutenir à l’école et dans leur travail royal.

Cependant, leur relation a tourné au vinaigre ces dernières années.

Le duc de Sussex a publiquement reconnu le fossé entre lui et son frère lors d’une interview avec Tom Bradby diffusée en octobre 2019.

À l’époque, il avait dit que lui et William seraient toujours là l’un pour l’autre, mais qu’ils étaient désormais “sur des chemins différents”.

A NE PAS MANQUER

Harry a parlé en termes similaires de son lien avec le duc de Cambridge lors de son entretien avec Oprah Winfrey, diffusé début mars.

Répétant qu’ils sont maintenant sur des chemins différents, il a également déclaré que leur relation en était une “espace” pour le moment.

La princesse Diana n’a jamais prévu cette scission, selon son biographe Andrew Morton.

Il a déclaré à Express.co.uk en avril : « Elle m’a spécifiquement dit que le prince Harry était l’ailier de William.

“Elle n’a jamais pensé une seconde qu’il y aurait une séparation entre eux parce qu’ils étaient de si grands amis.”

William et Harry doivent se réunir pour célébrer la vie et l’héritage de leur mère le 1er juillet.

Ensuite, les frères devraient dévoiler la statue de la princesse Diana qu’ils ont commandée en 2017.

La statue, créée par Ian Rank-Broadley, sera placée dans le Sunken Garden du palais de Kensington.

Alors que les détails de la cérémonie de dévoilement sont encore secrets, le prince Harry se préparerait à quitter la Californie et à traverser l’étang.

À son arrivée des États-Unis, il devra être mis en quarantaine dès son arrivée.

On pense qu’il passera ses journées en isolement à Frogmore Cottage à Windsor, qui reste sa résidence officielle et celle de Meghan au Royaume-Uni, bien qu’il soit maintenant occupé par la princesse Eugénie, Jack Brooksbank et leur fils August.