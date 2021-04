Le prince Harry et le prince William parlent au téléphone avant des retrouvailles tendues | Royal | Nouvelles

Les deux frères, dont la rupture a été bien documentée ces derniers mois, auraient mis leurs différences de côté et discuté au téléphone après la triste nouvelle de la mort du prince Philip vendredi. L’appel téléphonique est intervenu peu de temps après l’atterrissage d’Harry au Royaume-Uni dimanche après-midi, selon les rapports.

Le Daily Telegraph a déclaré que les frères et sœurs royaux avaient discuté au téléphone dimanche, après que le duc de Sussex soit arrivé à Frogmore Cottage, à Windsor, en quarantaine.

On s’attend à ce que William et Harry mettent leurs différences de côté pour le bien de la reine et des autres membres de la famille royale, alors qu’ils se réunissent pour la première fois en plus d’un an.

Une source royale a déclaré au journal: “Ils savent qu’il ne s’agit pas d’eux samedi – il s’agit d’honorer la mémoire de leur grand-père et de soutenir leur grand-mère.

«Je serais extrêmement surpris si ce n’était pas au centre de leurs préoccupations.

“Ils auront envie de passer du temps ensemble en famille, dans le même fuseau horaire pour une fois.”

Un autre initié bien placé a déclaré: “Tout l’accent est mis sur la reine. Aucune exception. Une famille unifiée.”

On s’attend à ce que Kate, duchesse de Cambridge, agisse en tant qu’artisan de la paix entre les frères royaux et s’assure que rien ne déborde samedi.

Un initié a déclaré que le royal, qui était autrefois très proche de Harry, “espère apaiser les tensions” lors de ce sombre événement.

La réunion très attendue de Harry et William aura lieu samedi, alors que la famille royale assistera aux funérailles du duc d’Édimbourg, qui auront lieu à la chapelle St George du château de Windsor.

Les funérailles auront lieu à 15h et seront télévisées pour que le public puisse les regarder.

En raison des restrictions de coronavirus, seuls 30 invités seront autorisés à y assister en personne.

Les deux frères se sont rencontrés pour la dernière fois en personne en mars 2020, pour assister au service du Commonwealth Day à l’abbaye de Westminster – qui marquait le dernier engagement royal des Sussex avant de démissionner.

Les relations entre les deux hommes se seraient détériorées à la suite de la conversation entre Meghan et Harry et Oprah Winfrey.

Au cours de l’entretien explosif, le duc a réitéré son affirmation précédente que lui et son frère “étaient sur des chemins différents” et a également affirmé que son frère était “piégé” au sein de l’établissement.

William a réagi avec fureur lorsqu’il a été interrogé par des journalistes lors d’un engagement quelques jours seulement après la diffusion de l’interview, où le deuxième en ligne sur le trône a répondu aux allégations de racisme du couple au sein du cabinet.

Le duc a déclaré: “Nous ne sommes vraiment pas une famille raciste.”

PLUS À VENIR…