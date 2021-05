Le prince Harry et le prince William reçoivent des excuses rampantes de la BBC pour l’interview de Diana | Royal | Nouvelles

Le diffuseur a également adressé des excuses personnelles au prince Charles et au frère de Diana, Earl Spencer.

Cela vient après qu’une enquête officielle de Lord Dyson ait conclu que la BBC avait dissimulé le “comportement trompeur” que le journaliste Martin Bashir avait utilisé pour décrocher l’interview explosive avec Diana en 1995 et “ne respectait pas les normes élevées d’intégrité et de transparence”.

Bashir était en «violation grave» des directives des producteurs de la BBC lorsqu’il a truqué des relevés bancaires et les a montrés à Earl Spencer pour avoir accès à Diana, selon le rapport.

La société a également rendu les prix qu’elle a reçus pour l’entrevue explosive

Bashir a remporté un Bafta en 1996 pour son exclusivité mondiale.

La BBC a déclaré dans un communiqué: «L’interview de Panorama de 1995 a reçu un certain nombre de récompenses à l’époque.

“Nous ne pensons pas qu’il soit acceptable de conserver ces récompenses en raison de la manière dont l’entrevue a été obtenue.”

Lord Dyson, ancien maître des rôles et chef de la justice civile, a été nommé pour se pencher sur les circonstances entourant l’entretien explosif qui a provoqué une onde de choc dans la famille royale.

Bashir a commandé des documents censés montrer des paiements sur le compte bancaire d’Alan Waller, un ancien employé d’Earl Spencer, du commandant Patrick Jephson, secrétaire privé de Diana, et du commandant Richard Aylard, secrétaire privé du prince de Galles, selon Lord Dyson.

Le rapport disait: «En montrant à Earl Spencer les fausses déclarations de Waller et Jephson / Aylard et en l’informant de leur contenu, M. Bashir l’a trompé et l’a incité à organiser une réunion avec la princesse Diana.

“En ayant accès à la princesse Diana de cette manière, M. Bashir a pu la persuader d’accepter de donner l’interview.”

Une enquête interne menée par la BBC sur la question en 1996 était “terriblement inefficace”, a-t-il ajouté.

Le rapport a révélé que l’enquête de la BBC “n’avait pas examiné le récit de M. Bashir avec le degré nécessaire de scepticisme et de prudence”, malgré le fait qu’il “avait menti trois fois en disant qu’il n’avait pas montré les fausses déclarations à Earl Spencer”.

Il a déclaré que Bashir avait menti en disant qu’il n’avait montré les documents à personne, alors qu’il les avait en fait montrés à Earl Spencer, et il a répété ce mensonge deux fois de plus.

Il a également déclaré que Bashir était “incapable ou peu disposé” à offrir une explication crédible de la raison pour laquelle il avait commandé la falsification de déclarations et pourquoi il les avait montrées au frère de Diana, et Earl Spencer n’a pas été approché pour donner sa version de ce qui s’était passé.

Le rapport disait: “Ils ont accepté le récit que M. Bashir leur a donné comme étant véridique.”

Lord Dyson a ajouté: “J’ai conclu que, sans justification, la BBC a dissimulé dans ses journaux de presse des faits qu’elle avait pu établir sur la manière dont M. Bashir avait obtenu l’interview; et n’a pas du tout mentionné la question dans aucun programme d’information. et n’a donc pas satisfait aux normes élevées d’intégrité et de transparence qui sont sa marque de fabrique. “

L’ancien directeur général Lord Tony Hall, qui était directeur des nouvelles et des affaires courantes de la BBC au moment de la diffusion de l’interview, s’est excusé que l’enquête “n’atteignait pas ce qui était requis”.

Bashir s’est excusé d’avoir simulé les documents et a déclaré que c’était “une chose stupide à faire”, et “une action que je regrette profondément”, mais a ajouté qu’il estimait que cela n’avait “aucun rapport avec le choix personnel de la princesse Diana de participer l’interview”.

Une note manuscrite de Diana sur le papier du palais de Kensington, qui faisait partie des preuves de l’enquête, indiquait que Bashir ne lui avait montré aucun document ou ne lui avait donné aucune information “dont je n’étais pas au courant auparavant”.

Elle a déclaré avoir participé à l’entretien “sans aucune pression excessive” et “n’avoir aucun regret à ce sujet”.

L’interview mettait en vedette Diana en disant: “Eh bien, nous étions trois dans ce mariage, donc c’était un peu bondé.”