Le prince Harry et Megan Markle deviennent partenaires de la banque d’investissement

Le duc et la duchesse de Sussex ont rejoint la banque d’investissement de Wall Street Ethic en tant que « partenaires d’impact » (Photo: GC Images)

Le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé qu’ils se dirigeaient vers la banque en soutenant une société d’investissement éthique appelée Ethic.

Le couple a été nommé « partenaire d’impact » et investisseur dans la société qui est un gestionnaire d’actifs basé à New York dans le secteur environnemental, social et de la gouvernance.

L’annonce est la dernière entreprise commerciale du duc et de la duchesse de Sussex depuis qu’ils se sont retirés de la famille royale en 2020 et ont déménagé à Los Angeles.

Ethic, cofinancé par l’homme d’affaires britannique Jay Lipman, gère un fonds de 1,3 milliard de dollars et investit dans des projets à thématique sociale et environnementale responsable.

Il sélectionne les entreprises avant d’investir dans celles-ci pour s’assurer qu’elles répondent à ses critères en matière de justice raciale, de climat et de questions de genre.

Il est entendu que le couple a été présenté au fonds par des amis.

Il est entendu que Harry et Meghan espèrent que leur décision de s’impliquer dans Ethic attirera l’attention sur le secteur de l’investissement éthique, en particulier auprès des jeunes (Photo: REX/Shutterstock)

S’adressant au DealBook du New York Times, Meghan a déclaré : » Du monde d’où je viens, vous ne parlez pas d’investissement, n’est-ce pas ?

« Vous n’avez pas le luxe d’investir. Cela semble si chic.

« Mon mari dit depuis des années : « Mon Dieu, ne souhaiteriez-vous pas qu’il y ait un endroit où si vos valeurs étaient alignées comme ça, vous pourriez mettre votre argent dans ce même genre de chose ? »

Il est entendu que Harry et Meghan espèrent que leur décision de s’impliquer dans Ethic attirera l’attention sur le secteur de l’investissement éthique, en particulier auprès des plus jeunes.

Harry a déclaré: « Vous avez déjà la jeune génération qui vote avec ses dollars et ses livres, vous savez, partout dans le monde en ce qui concerne les marques qu’elle sélectionne et parmi lesquelles elle choisit. »

Annonçant l’implication des Sussex, Ethic a déclaré qu’il était « excité » que le couple ait soutenu le fonds et a déclaré qu’ils « partagent beaucoup de valeurs ».

Ethique a dit : ‘[Harry and Meghan] sont profondément engagés à aider à résoudre les problèmes déterminants de notre époque, tels que le climat, l’égalité des sexes, la santé, la justice raciale, les droits de l’homme et le renforcement de la démocratie, et comprennent que ces problèmes sont intrinsèquement liés.

« À tel point, en fait, qu’ils sont devenus des investisseurs dans Ethic plus tôt cette année et ont également des investissements gérés par Ethic. »

Le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex lors de leur entretien avec Oprah Winfrey (Photo: .)

L’implication du couple avec Ethic fait suite à des accords avec Netflix et Spotify.

Harry a également participé à la production d’une série documentaire avec Apple TV+ sur la santé mentale avec Oprah Winfrey.

Un mémoire qu’il écrit sur sa vie de royal devrait être publié fin 2022.

Le livre très attendu a été présenté comme un » mémoire intime et sincère » qui couvrira la vie de 36 ans aux yeux du public, de l’enfance à nos jours.

