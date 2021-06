Le prince Harry et Meghan annoncent la naissance de leur fille

Le duc de Sussex souligne la santé mentale et le changement climatique 0:54

. – Le prince Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex, ont annoncé la naissance de leur deuxième enfant, Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor, dans un communiqué dimanche.

«Lili est née le vendredi 4 juin à 11h40 sous les soins de confiance des médecins et du personnel du Santa Barbara Cottage Hospital de Santa Barbara, en Californie. Pesé 7 lb 11 oz. La mère et le bébé sont en bonne santé et se portent bien et s’installent à la maison », a déclaré le communiqué de l’attaché de presse du couple.

« Lili porte le nom de son arrière-grand-mère, Sa Majesté la Reine, dont le surnom familial est Lilibet. Son deuxième prénom, Diana, a été choisi pour honorer sa défunte grand-mère bien-aimée, la princesse de Galles », a-t-il poursuivi.

Il s’agit du deuxième enfant du couple, qui a également un fils de deux ans nommé Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

“Le duc et la duchesse vous remercient pour vos vœux chaleureux et vos prières alors que vous profitez de ce moment spécial en famille”, conclut le communiqué.