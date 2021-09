Le prince Harry et Meghan choisis pour la liste TIME 100 par le patron de Harry | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex ont été critiqués pour n’avoir aucune “valeur familiale” par un expert royal, qui a également affirmé que le couple avait été choisi pour faire la couverture de la liste TIME100 par “favoritisme”. Le prince Harry et Meghan Markle ont un lien avec le propriétaire du magazine grâce au travail du prince Harry avec la startup BetterUp de la Silicon Valley, où il occupe le poste de Chief Impact Officer.

S’adressant à i24NEWS, l’experte royale Angela Levin a déclaré : « De mon point de vue, dire que ce sont les personnes les plus influentes au monde, quand vous manquez la valeur de la famille, des deux côtés, celle de Harry en particulier et celle de Meghan, et vous aussi. n’ont pas de valeurs familiales.

“Tout tourne autour de moi, moi, moi, et je ne vois pas en quoi cela peut être une façon positive d’aller de l’avant.

“La personne qui les a mis en place est en fait le propriétaire du magazine TIME, il est également le PDG d’une entreprise pour laquelle Harry travaille, les aidant avec des problèmes de santé mentale, ce qui est très bien évidemment, donc c’était un favoritisme. “

Le prince Harry a annoncé en mars 2021 qu’il avait pris un nouveau rôle au sein de la start-up californienne BetterUp.

Le duc de Sussex aurait contribué à des choses telles que les décisions de stratégie de produit et les contributions caritatives grâce à son nouveau rôle dans le secteur de la santé des métaux et du coaching.

La société de logiciels Salesforce, qui appartient au propriétaire du magazine Time, Marc Benioff, est l’une des nombreuses entreprises qui financent la société BetterUp.

Le magazine Time a publié sa liste du Top 100 2021 le 15 septembre, avec le duc et la duchesse de Sussex ornant la couverture de la catégorie “Icônes”.

Dans une séance photo prise par le photographe Pari Dukovic, le couple pose dans leur maison de Montecito.

Le duc et la duchesse de Sussex s’étaient associés à la World Central Kitchen par le biais de leur organisation à but non lucratif Archewell et avaient financé l’ouverture de quatre centres de secours communautaires dans différentes régions pauvres du monde.

Dans une lettre aux lecteurs, le rédacteur en chef de Time, Edward Felsenthal, a déclaré que le prince Harry et Meghan avaient « catalysé des conversations essentielles sur des sujets allant de la santé mentale à la désinformation ».

Au cours de la dernière année, les Sussex ont créé leur organisation Archewell, qui vise à s’attaquer aux problèmes de santé mentale, de changement climatique et d’égalité des sexes.

Ils ont également signé un accord de plusieurs millions de livres avec les géants du streaming Netlix et Spotify, qui les verra produire une gamme de contenus « informatifs ».

Le couple avait annoncé en janvier 2020 qu’il se retirerait de la famille royale et a terminé ses engagements officiels en mars. Depuis, ils ont déménagé en Amérique du Nord, où ils résident en Californie avec leurs deux enfants.