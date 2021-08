Le prince Harry et Meghan «enfreignent à nouveau leur vie privée» avec des plans de film | Royale | Nouvelles

S’adressant à talkRADIO lundi, l’ancien rédacteur en chef royal du Sun, Charles Rae, a dénoncé le couple pour les plans de film britanniques entourant les jeux de héros qui impliquent des vétérans de l’armée britannique blessés participant à une compétition sportive. Il a plaisanté en disant qu’il pouvait “à peine attendre” le documentaire qui, selon lui, commencera à tourner au Royaume-Uni “vers novembre”. Cela survient alors que l’équipe, employée par Archewell Productions, tournera dans le cadre d’un accord de 100 millions de livres sterling conclu l’année dernière entre Netflix et la Sussexes ‘Archewell Foundation, pour produire l’émission intitulée “Heart of Invictus”.

M. Rae a déclaré: «Harry amène une équipe de tournage, il vient à Nottingham vers novembre.

“Où il va filmer le début des Invictus Games.”

L’ancien rédacteur en chef royal a poursuivi en déclarant: “Harry fait ces Invictus Games en tant que” G Up “pour les jeux qui ont été annulés cette année à cause de Covid.”

Mais lors d’une attaque cuisante, M. Rae a déclaré: “C’est un autre exemple où lui et sa femme ont à nouveau violé leur vie privée!”

M. Rae a plaisanté: «Je peux à peine attendre, je suis assis ici en retenant mon souffle, s’il vous plaît, amenez-le!

« Laissez-moi voir un autre tas de bêtises réveillées et étouffantes ! »

Des sources ont déclaré au Daily Express que le duc de Sussex sera accompagné d’une petite équipe de tournage alors qu’il s’adresse aux participants aux Jeux Invictus à Stanford Hall, le centre de réadaptation de l’armée pour les soldats blessés.

Le prince Harry a créé les Invictus Games en 2013 après avoir assisté aux Warrior Games aux États-Unis pour les vétérans souffrant de handicaps physiques et mentaux.

L’équipe sera employée par la société de médias de Harry et Meghan, Archewell Productions

La société a été formée par le couple l’année dernière pour “utiliser le pouvoir de la narration pour embrasser notre humanité partagée et notre devoir de vérité à travers une lentille compatissante”.

Selon le Daily Express, le documentaire sera réalisé par un documentariste britannique et une équipe créditée pour leur court métrage “Les Casques blancs” qui a suivi une équipe d’intervention d’urgence opérant pendant la guerre civile syrienne.

La nouvelle survient malgré le fait que le prince Harry ait rompu tous les liens officiels avec l’armée britannique avec sa décision de quitter ses fonctions royales.

Mais le prince Harry, qui a effectué deux tournées en Afghanistan, reste passionné par les Jeux Invictus.

Depuis leur séparation pour la famille royale, le couple s’est lancé dans un certain nombre de projets médiatiques lucratifs, notamment un podcast avec le service de streaming audio Spotify ; une série Apple TV+, The Me You Can’t See ; un livre pour enfants intitulé The Bench et une série animée familiale intitulée Pearl.

Les Sussex ont été approchés pour commentaires.