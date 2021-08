Le prince Harry et Meghan « font entendre leur voix » avec de nouveaux projets | Royale | Nouvelles

Le prince Harry et Meghan Markle espèrent s’établir dans le “monde de la philanthropie” à travers leur organisation Archewell, selon un commentateur royal. Depuis qu’il a quitté la famille royale en 2020, le couple a signé un accord de plusieurs millions de livres avec le géant du streaming Netflix et a annoncé un certain nombre de projets axés sur l’autonomisation des femmes et la justice sociale. L’expert royal Nick Bullen a déclaré que les Sussex auraient besoin de “générer d’énormes sommes d’argent” afin de construire et de maintenir leur réputation de leaders mondiaux.

Nick Bullen, co-fondateur et rédacteur en chef de True Royalty TV a déclaré à Fox News : “Ils font clairement entendre leur voix dans le monde de la philanthropie.

“Nous avons entendu dire que Meghan souhaitait une sorte de fonction politique.

“Je ne pense pas qu’ils courtisent nécessairement le monde des célébrités comme on pourrait le penser. Mais en même temps, cela va coûter beaucoup d’argent pour financer leur nouvelle vie.

“Et je pense que c’est le gros problème maintenant – comment vont-ils générer d’énormes sommes d’argent pour faire ce qu’ils veulent faire à la fois personnellement et professionnellement ?

“Comment vont-ils faire cela sans compter sur leurs statuts royaux?”

Le duc et la duchesse de Sussex ont lancé leur organisation à but non lucratif Archewell en 2020, après qu’il leur a été clairement indiqué qu’ils ne pouvaient pas continuer avec leur fondation Sussex Royal.

Selon son site officiel : “Archewell libère le pouvoir de la compassion pour conduire le changement grâce à un travail à but non lucratif et à des activations créatives.”

Conformément aux travaux antérieurs du couple pour la famille royale, Archewell s’est concentré sur des questions telles que l’égalité des sexes, la conservation et la santé mentale.

Les projets des derniers mois ont inclus un partenariat avec la World Central Kitchen, où le couple a financé quatre centres de secours communautaires dans des endroits tels que Mumbai et Porto Rico.

Sa mission était de demander à “40 amis, militants, athlètes, artistes et dirigeants mondiaux d’aider à lancer un effort mondial” en encadrant une femme au chômage pendant 40 minutes.

Les amis célèbres qui ont accepté de participer à l’initiative comprenaient Adele, Stella McCartney, la princesse Eugénie et Hillary Clinton.

Parallèlement à leur travail caritatif, le couple a également signé un accord d’une valeur de 100 millions de livres sterling avec Netflix, dans lequel ils produiront un contenu « informatif » et « édifiant ».

Ces derniers mois, Meghan Markle a annoncé qu’elle produirait une série animée pour enfants qui verra une jeune fille interagir avec des femmes influentes à travers l’histoire. Le prince Harry a également révélé qu’il produisait une série documentaire intitulée “Heart of Invictus”, pour suivre les concurrents et les organisateurs des Jeux Invictus 2022.

Le duc et la duchesse de Sussex résident actuellement à Montecito, en Californie, avec leurs deux jeunes enfants, Archie Harrison et Lilibet Diana.