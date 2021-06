Le prince Harry et Meghan forcés de divulguer des détails privés sur Lilibet pour éviter le «drame» d’Archie | Royale | Nouvelles

Le prince Harry et Meghan Markle “ne voulaient pas faire face au drame” qu’ils ont eu lors de la naissance d’Archie pour leur nouvel enfant, ont affirmé des commentateurs royaux. Le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé des détails sur leur fille, Lilibet Diana, après sa naissance le 4 juin. Les animateurs du podcast Royally Us, Molly Mulshine et Joe Drake, ont discuté de ce qui a pu les influencer à prendre cette décision.

Elle a poursuivi: “Ce qui est adorable, comme l’hôpital lui-même est si joli.

“C’est intéressant d’en savoir un peu plus cette fois-ci.”

M. Drake a expliqué: “Je me demande si c’est parce qu’ils sont sur le sol américain.

“Ici en Amérique, nous pouvons en quelque sorte obtenir cette nouvelle.”

Elle a poursuivi: “Peut-être qu’ils ne voulaient tout simplement pas faire face au drame cette fois où tout le monde se plaignait de ne pas connaître les détails.

“Alors sortez-le, ce qui est totalement si intelligent.”

La déclaration du site Web de la Fondation Archewell disait: “C’est avec une grande joie que le prince Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex, accueillent leur fille, Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor, dans le monde. Lili est née le vendredi juin. 4 à 11 h 40 dans les soins de confiance des médecins et du personnel du Santa Barbara Cottage Hospital de Santa Barbara, en Californie.

“Elle pesait 7 lb 11 oz. La mère et l’enfant sont tous deux en bonne santé et s’installent à la maison.

“Lili porte le nom de son arrière-grand-mère, Sa Majesté la reine, dont le surnom familial est Lilibet. Son deuxième prénom, Diana, a été choisi en l’honneur de sa défunte grand-mère bien-aimée, la princesse de Galles.

“Il s’agit du deuxième enfant du couple, qui a également un fils de deux ans nommé Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Le duc et la duchesse vous remercient pour vos vœux chaleureux et vos prières alors qu’ils profitent de ce moment spécial en famille. “