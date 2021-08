Le prince Harry et Meghan Markle créeront un nouveau précédent de baptême que la famille royale pourrait suivre | Royale | Nouvelles

Les animatrices de podcast Royally Obsessed, Roberta Fiorito et Rachel Bowie, ont examiné les bébés royaux nés en 2021 et ont tenté de deviner quand leurs baptêmes auraient lieu. Les experts royaux ont examiné le fils de la princesse Eugénie, August Philip Hawke Brooksbank, et comment il devait avoir le sien en juillet, mais il y a eu une peur de Covid. Ils ont finalement prédit que le baptême de Lilibet aurait probablement lieu début septembre et ont ajouté que le format serait très similaire au baptême d’Archie avec un élément clé désormais entièrement entre les mains du prince Harry et de Meghan Markle.

S’exprimant sur le podcast Royally Obsessed, Mme Fiorito et Mme Bowie ont énuméré les choses pour lesquelles elles étaient les plus excitées au cours des prochains mois alors que les engagements et les événements royaux commencent à s’estomper.

Le couple a remarqué qu’il n’y avait pas eu beaucoup de baptêmes d’enfants royaux cette année et a prédit que Lilibet aurait probablement le sien en septembre.

Mais les experts royaux ont réfléchi au baptême d’Archie en 2019 et à la façon dont l’événement s’est détourné du précédent royal et ont théorisé que le baptême de Lilibet suivrait probablement.

Mme Fiorito a déclaré qu’elle “aimait” les images d’Archie pendant l’événement, mais a rappelé que la plupart des médias partagés étaient à la discrétion du prince Harry.

Les journalistes et les photographes n’étaient pas largement autorisés lors du baptême, Mme Fiorito affirmant que les Sussex “créaient un précédent” pour être privés.

Mme Bowie était curieuse de voir si la famille royale continuait cela avec de futurs baptêmes.

Elle a ajouté qu’il était également probable que Harry et Meghan continuent eux-mêmes avec Lilibet comme ils l’avaient fait avec la grossesse et l’accouchement.

Le prince William et Kate ont autorisé les visiteurs et des photos de leurs baptêmes, ce qui a permis aux fans royaux d’avoir un aperçu rapide des enfants royaux.

Le commentateur royal Richard Fitzwilliams a déclaré à Express.co.uk: “Les relations d’Harry et Meghan avec la presse britannique se sont détériorées lorsqu’Archie a été baptisé en privé et que les noms des parrains et marraines n’ont pas été divulgués.

“Les Sussex ont insisté sur le fait qu’ils avaient l’intention de faire les choses à leur manière et cela s’est avéré.”

Les photos de famille du noyau de la famille royale sont traditionnellement prises lors des baptêmes, mais il n’est pas certain qu’elles continueront pour Lilibet.

Le Daily Mail rapporte que le prince Harry veut baptiser Lilibet à Windsor en présence de la reine car une source prétend qu’ils veulent un événement royal pour leur fille.

“Harry a dit à plusieurs personnes qu’ils voulaient que Lili soit baptisée à Windsor, tout comme son frère.

A NE PAS MANQUER

Famille royale EN DIRECT : Kate et William font face à une décision déchirante [LIVE]

Le prince William salué comme “un nouveau type de leader” [REVEAL]

Kate Middleton et le prince William envisagent sérieusement de déménager [INSIGHT]

“Ils sont heureux d’attendre que les circonstances le permettent.”

Le prince Harry aurait “clarifié ses intentions” lors de sa visite au Royaume-Uni pour dévoiler une statue de la princesse Diana.

Ce serait la première fois que Meghan reviendrait au Royaume-Uni après son départ de la famille royale.

La biographe royale Angela Levin a parlé des plans proposés et a déclaré: “Pourtant, en attendant, il veut faire baptiser bébé Lilibet Diana à Windsor. Il s’agit d’avoir votre gâteau et de le manger.”

Lilibet est née le 4 juin et sa naissance a été tenue secrète pendant plusieurs jours avant d’être rendue publique.