Le prince Harry et Meghan Markle embauchent les gardes du corps «Defcon 3» de Taylor Swift lors de la tournée Big Apple | Royale | Nouvelles

Le prince Harry, 37 ans, et son épouse Meghan Markle, 40 ans, ont visité la Big Apple la semaine dernière lors d’une tournée de trois jours. Mais le MailOnline a révélé que les Sussex séparés avaient été protégés par des gardes du corps embauchés par une autre célébrité.

Taylor Swift, 31 ans, emploierait un ancien officier du NYPD qui semblait chaperonner le couple royal.

L’ancien policier, connu sous le nom de Jimmy, a été présenté dans un rapport de 2014 de Rolling Stone.

Dans le rapport, le magazine a décrit Jimmy comme ayant fourni une sécurité de “niveau Defcon-3” au chanteur américain.

L’agent de sécurité vivrait dans un appartement de 3,7 millions de livres sterling en face du propre penthouse de 11,2 millions de livres sterling de Mme Swift.

Mais Jimmy aurait également le contrôle des serrures de la porte d’entrée du bâtiment et verrouille la propriété, peu importe qui entre et sort.

Les voisins de Taylor Swift dans sa maison de Tribeca incluent l’acteur d’origine britannique Orlando Bloom.

Selon le MailOnline, Jimmy était accompagné à New York par un garde “plus petit”, “plus costaud” qui avait la quarantaine.

Le couple aurait été aperçu à l’hôtel Carlyle, où les Sussex séjournaient lors de leur voyage dans la Big Apple, dans l’Upper East Side de la ville.

“Je ne crois pas qu’ils aient déjà un rendez-vous dans leur emploi du temps.

“Je crois qu’il est possible que nous les voyions travailler ensemble dans un avenir pas trop lointain sur un projet.”