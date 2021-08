Le prince Harry et Meghan Markle entrent dans l’histoire avec une baisse record de la popularité des sondages | Royale | Nouvelles

in

Meghan Markle et le prince Harry ont « marqué l’histoire pour toutes les mauvaises raisons », selon un expert en sondages. L’animateur de Sky News Australia, Nicholas Reece, a déclaré que la baisse spectaculaire des taux d’approbation de Harry était la plus importante qu’il ait jamais vue. Il a été révélé cette semaine que les cotes du couple sont tombées plus bas que même le prince Charles après son divorce avec la princesse Diana.

L’animatrice de Sky News Australia, Rita Panahi, a déclaré: “Harry et Meghan ont encore baissé dans les sondages britanniques depuis leur sortie royale.

“En fait, ils ont glissé encore plus loin que le prince Charles au moment de son divorce avec la princesse Diana

“Vous vous souvenez peut-être qu’il était l’ennemi public numéro un à l’époque.

“Les notes d’Harry ont chuté de cinquante points, par rapport aux 81% d’approbation après ses fiançailles avec Meghan en 2017.”

JUST IN: La reine reprend ses fonctions avec une tentative de gagner le Parlement écossais

Mme Panahi a demandé: “Est-ce un rejet de tout le jeu de victime et de l’éveil que nous avons vu de son couple?

“Il y a l’interview d’Oprah, les podcasts et l’activisme sans fin.”

M. Reece a accepté, déclarant: “En tant qu’étudiant en sondages, je ne pense pas avoir déjà vu quelqu’un chuter de 50 points de pourcentage en termes de taux d’approbation auparavant.

“Je n’ai jamais vu ça en Australie pour aucun politicien.

Un sondage britannique a révélé que le prince Harry est passé d’une popularité de 81 % après avoir annoncé ses fiançailles avec Meghan en novembre 2017 à seulement 31 % en 2021.

De même, en octobre 2019, Meghan affichait une popularité de 55%, mais est depuis tombée à 32% en août 2021.

La popularité de Charles est désormais supérieure à celle de son fils et de sa belle-fille à 45%.

La reine est actuellement la royale la plus populaire, suivie du prince William et de Kate Middleton.