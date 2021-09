Le prince Harry et Meghan Markle essaient du poulet et des gaufres chez Melba à Harlem

Prince Harry a eu un avant-goût de New York qu’il n’avait jamais connu auparavant … sous forme de poulet et de gaufres … et bien plus encore.

Harry et Meghan Markle a fait un voyage vendredi pour manger au Melba’s … le célèbre restaurant de soul food à Harlem.

Melba a déroulé le tapis rouge, leur servant du poulet frit du sud, des gaufres au lait de poule, des rouleaux de printemps, du poisson-chat, du chou vert et des ignames.

Ils ont discuté avec Melba de City Harvest, une organisation caritative qui fournit de la nourriture qui irait autrement à la poubelle à divers groupes qui aident à nourrir les personnes dans le besoin. H&M a promis 25 000 $ … on ne sait pas si c’est pour soutenir Melba, qui a été durement touché par la pandémie, ou City Harvest.

Ce fut un tel honneur d’accueillir le prince Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex chez Melba ! L’équipe et moi sommes très reconnaissants de leur visite et de leur engagement à faire un don de 25 000 $ et espérons les accueillir bientôt. #sweetpotatopiehugs Crédit photo : Matt Sayles pic.twitter.com/nGRa64TfGg – Restaurant Melba (@MelbasHarlem) 24 septembre 2021 @MelbasHarlem

Megan et Harry ont parcouru New York cette semaine, visitant One World Observatory, une école locale et d’autres endroits. C’est leur premier grand voyage depuis leur deuxième enfant est né en juin.