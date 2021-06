Le prince Harry et Meghan Markle mettent de côté les “difficultés” de la famille royale avec un hommage à la reine | Royale | Nouvelles

Le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé la naissance de leur fille Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor. Le commentateur royal Rhiannon Mills a déclaré à Sky News que le nom était un joli clin d’œil à la reine Elizabeth II malgré les difficultés signalées que les Sussex rencontrent avec le reste de la famille royale.

Mme Mills a déclaré: “Nous savons qu’ils ont quitté le Royaume-Uni, ils ne voulaient plus s’installer dans cette vie royale.

“Ils voulaient se lancer dans ce nouveau mode de vie financièrement indépendant.

“Je pense que c’est eux qui montrent comment ils veulent faire les choses.

“Merveilleuse nouvelle pour le couple qu’ils ont maintenant une fille dans leur vie.

“Il y a eu tellement de discussions récemment sur les difficultés entre les Sussex et le reste de la famille royale.

“Mais un signe de tête vraiment adorable, ce nom Lili après Sa Majesté la Reine.”

Au cours de la même interview, Mme Mills a expliqué pourquoi le duc et la duchesse de Sussex pourraient avoir retardé l’annonce.

La fille du duc et de la duchesse de Sussex est née dans un hôpital de Santa Barbara, en Californie, le vendredi 4 juin à 11 h 40, heure locale.

“Encore une fois, c’est un signe de la façon dont ils veulent faire les choses différemment.”

Meghan et Harry ont écrit sur leur site Web Archewell : “Le 4 juin, nous avons eu la chance d’accueillir notre fille, Lili.

“Elle est plus que ce que nous aurions pu imaginer, et nous restons reconnaissants pour l’amour et les prières que nous avons ressentis à travers le monde. Merci pour votre gentillesse et votre soutien continus pendant cette période très spéciale pour notre famille.”

“Archewell continuera à faire un travail important et à publier des histoires sur le site. Nous sommes impatients de vous voir!”