Le prince Harry et Meghan Markle montrent le visage de leurs enfants | Instagram

le prince Harry et Meghan Markle Ils ont partagé ensemble la première photo de leur première carte postale de Noël dans laquelle ils montraient les visages de leurs deux enfants : Archie et Lilibeth.

le royalties, le prince Harry, réapparaît à nouveau avec sa famille sur une photo qui a touché tout le monde depuis Instagram.

C’est à travers le compte d’Alex Lubormisqui que le ducs de sussex Ils ont été capturés dans une carte postale de Noël dans laquelle ils ont été vus avec leurs deux jeunes enfants, Archie, 2 ans et la petite Lilibeth Diana, six mois.

Le prince Harry et Meghan Markle montrent le visage de leurs enfants. Photo : Capture Instagram

Sur la carte postale, un message émouvant accompagne la belle photo de famille dans laquelle le petit-fils de la reine Elizabeth II et sa femme s’expriment heureuses de la famille qu’ils ont formée et d’avoir accueilli leur fille :

Cette année 2021, nous avons accueilli notre fille, Lilibeth, dans le monde. Archie a fait de nous une maman et un papa, et Lili a fait de nous une famille.

En plus d’être très heureux et de toucher tout le monde, le le prince harry, qui apparaît pieds nus dans un jean et une chemise blanche, tient son fils aîné dans ses bras, mais sans aucun doute, le détail qui a le plus attiré l’attention de tout le monde était l’énorme ressemblance entre le père et le fils.

Il convient de mentionner que c’est la première fois que le « anciens membres de la famille royale« Henry Charles Albert David et Meghan de Sussex présentent le visage de leur fille en public, mais la carte postale était certainement très émouvante.

Lilibeth Diana, venue au monde le 4 juin, Archie Harrisón, le fils aîné du couple jusque-là, est ensuite devenu le frère aîné.

La photo serait prise précisément à travers l’objectif du photographe Alexi Lubomirski, cet été au domicile du couple à Santa Barbara, en Californie.

Il faut dire que l’artiste objectif s’était déjà chargé d’immortaliser le moment le plus important de la vie du fils de Diane de Galles et sa désormais épouse, le 19 mai 2018.

Au milieu du post, le « couple exroyal« De qui on se souviendra, a démissionné de ses fonctions royales début 2020, il en a également profité pour adresser un message à tout le monde avant l’arrivée de ces dates :

Alors que nous attendons avec impatience 2022, nous lui avons fait des dons au nom de diverses organisations qui honorent et protègent les familles, de celles qui déménagent d’Afghanistan aux familles américaines ayant besoin d’un congé parental payé. »

De plus, la carte postale serait partagée pour la première fois via Team Rubicon, une organisation dirigée par des vétérans que Meghan et Harry soutenaient auparavant :

Le duc et la duchesse de Sussex ont eu l’occasion de se connecter avec l’équipe Rubicon plus tôt cette année lors de leur visite à la base commune McGuire-Dix-Lakehurst, a déclaré un porte-parole.