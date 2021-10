Le prince Harry et Meghan Markle n’auraient pas assisté à l’événement en l’honneur de la princesse Diana

Le prince Harry et Meghan Markle ne figureront pas sur la liste des participants à l’événement de cette semaine au palais de Kensington en l’honneur de la défunte princesse Diana. Le couple royal, qui réside actuellement en Californie avec leurs deux enfants, Archie et Lilibet, devrait rester à la maison en tant que liste d’invités, dont Sir Elton John, l’ami de longue date de Diana, et des membres de la famille Spencer, entre autres, rejoignent ensemble pour la fête.

Organisée par le prince William, la fête devait initialement avoir lieu en juillet lorsque Harry a traversé l’étang et a rejoint son frère pour le dévoilement d’une statue commémorant le 60e anniversaire de leur défunte mère. Cependant, en raison des restrictions liées au COVID-19, l’événement a dû être réduit et la réunion privée, qui célébrera les donateurs qui ont aidé à financer la statue, a finalement été reportée. Maintenant, une source a confirmé à Entertainment Tonight qu' »il n’y a aucun plan pour [Harry and Meghan] d’être au Royaume-Uni pour l’événement des donateurs privés. » Il n’est pas clair si le couple a d’autres obligations qui entrent en conflit avec le rendez-vous. Une source distincte a déclaré à Us Weekly que bien que le couple ne soit pas présent, » Harry se connecte personnellement avec donateurs concernant l’événement. »

Dans une déclaration commune lorsque les deux frères royaux ont dévoilé la statue, placée dans les jardins engloutis et représentant Diana comme « la princesse du peuple » entourée d’enfants, William et Harry ont déclaré: « Aujourd’hui, à l’occasion de ce qui aurait été le 60e anniversaire de notre mère, nous souvenez-vous de son amour, de sa force et de son caractère – des qualités qui ont fait d’elle une force pour le bien dans le monde entier, améliorant d’innombrables vies. » En réfléchissant à la perte de leur mère, ils ont ajouté que « chaque jour, nous souhaitons qu’elle soit toujours avec nous ». Avec le dévoilement de la statue, les frères ont déclaré qu’ils espéraient que la statue « sera considérée à jamais comme un symbole de sa vie et de son héritage ». Ils ont terminé la déclaration en remerciant l’équipe qui a aidé à donner vie à la statue et à « garder la mémoire de notre mère vivante ».

Harry et William ont initialement commandé la statue en 2017 pour marquer le 20e anniversaire de la mort de leur mère dans un accident de voiture en 1997. La statue devait « reconnaître son impact positif au Royaume-Uni et dans le monde ». La pandémie en cours a retardé le dévoilement, Harry revenant finalement au Royaume-Uni début juillet. Markle ne l’a pas rejoint, car elle est restée à la maison avec leurs deux enfants. Elle n’est pas retournée au Royaume-Uni depuis qu’elle et Harry ont annoncé leur décision de se retirer en tant que membres de la famille royale en janvier 2020, le couple se retirant officiellement de ses fonctions en février de cette année.