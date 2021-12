Le prince Harry et Meghan Markle ne figurent pas dans le classement YouGov 2021 des « plus admirés au monde » | Royale | Des nouvelles

Le prince Harry, 37 ans, et Meghan Markle, 40 ans, ont subi un revers dans la récente enquête de YouGov malgré leurs apparitions à la une de l’émission Ellen DeGeneres et du Late Late Show avec James Corden. YouGov, qui a été co-fondé par le secrétaire britannique à l’Éducation Nadhim Zahawi, 54 ans, en 2000, a demandé aux répondants de plus de 42 000 personnes dans 38 pays et territoires qui ils nommeraient sur la liste des « plus admirés au monde ».

Des personnes en Colombie, en Égypte, en Inde, en Indonésie, en Malaisie, au Mexique, au Pakistan, aux Philippines et en Afrique du Sud figuraient parmi les personnes interrogées par YouGov.

La reine Elizabeth II, 95 ans, était le seul membre de la famille royale britannique à figurer sur la liste convoitée.

Sa Majesté, qui s’est éloignée de ses fonctions royales après une crise de santé en octobre, a terminé à la troisième place.

Seules l’ancienne Première Dame Michelle Obama, 57 ans, et l’actrice américaine Angelina Jolie, 46 ans, ont réussi à terminer devant le monarque britannique dans l’enquête.

Parmi les autres femmes figurant sur la liste figuraient la militante du changement climatique Greta Thunberg, 18 ans, et la militante pakistanaise des droits humains Malala Yousafzai, 24 ans.

L’apparition de la reine sur la liste de YouGov reflète également les conclusions du sondeur sur le soutien populaire aux membres du cabinet au Royaume-Uni.

YouGov a estimé le soutien à la reine Elizabeth à 72%.

Le prince Philip, décédé en avril à l’âge de 99 ans, a terminé deuxième avec le prince William, 39 ans, avec 62 pour cent.

Donald Trump, 75 ans, a terminé à la 13e place et Joe Biden, 79 ans, s’est retrouvé plus bas dans la liste, à la 20e.

Malgré l’enregistrement d’une note d’approbation pire que celle de l’ancien vice-président Dick Cheney, 80 ans, la colistière de Biden en 2020, Kamala Harris, 57 ans, s’en sort légèrement mieux que son patron et M. Trump avec une 11e place sur la liste des femmes.