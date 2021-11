Le prince Harry et Meghan Markle ne retourneront pas en Grande-Bretagne pour Noël avec la reine | Royale | Nouvelles

Alors que le monde se rassemble pour commencer le compte à rebours jusqu’à Noël, les membres de la famille royale commencent à planifier leur voyage annuel de décembre dans le domaine Queen’s Norfolk. À l’exception de l’année dernière, lorsque la pandémie a fait dérailler les plans de Noël pour de nombreux Britanniques, la reine est généralement rejointe pendant la période des vacances par d’autres membres de la famille royale à Sandringham House.

En décembre 2020, alors que le gouvernement s’inquiétait d’une nouvelle variante du COVID-19, la reine, 95 ans, et son défunt mari, le prince Philip, ont été contraints de passer Noël au château de Windsor.

Selon le site Web de la famille royale, la décision de rester dans sa maison de Berkshire était la première fois que la reine choisissait de passer Noël à Windsor depuis 1987.

Cependant, au fur et à mesure que des invitations sont envoyées, il y a maintenant des rapports indiquant qu’il y aura deux absences notables.

Page Six, qui est connecté au tabloïd américain The New York Post, rapporte que des sources royales ont affirmé que le prince Harry, 37 ans, et son épouse Meghan Markle, 40 ans, avaient décidé de ne pas retourner au Royaume-Uni pour Noël.

Une source a déclaré: « Il y a beaucoup de choses qui entrent dans la logistique et la planification du Noël en famille, alors bien sûr, le personnel sait que Harry et Meghan ne viendront pas. »

Ils ont ajouté: «S’ils l’étaient, ils l’auraient déjà communiqué à leur famille.

« Mais c’est le premier Noël de Sa Majesté sans son mari, alors on aurait pu espérer qu’ils voudraient être avec elle. »

Le rapport vient après une année difficile pour Sa Majesté.

Page Six affirme que Harry et Meghan prévoient d’assister aux célébrations du jubilé de platine de la reine en 2022.

Cependant, un initié royal aurait averti que cela pourrait causer des problèmes.

Express.co.uk a contacté l’équipe de presse des Sussex pour commentaires.