Le prince Harry et Meghan Markle nerveux à l’idée de « défier le système » – selon un nouveau livre | Royale | Nouvelles

Dans un extrait de la biographie non autorisée du couple, Finding Freedom, le duc et la duchesse auraient « peur des conséquences » de s’exprimer contre la monarchie.

Dans l’extrait partagé dans le magazine PEOPLE, les auteurs Omid Scobie et Carolyn Durand ont affirmé que le couple avait peur de ” défier le système ” et avait ” des nerfs ” à l’idée de s’asseoir avec Oprah.

Cela impliquait que l’interview était un moment maintenant ou jamais pour le duo, car les griefs exprimés n’auraient pas pu se produire avant leur démission en tant que membres de la famille royale.

On y lit : “Il y avait tellement de choses qu’ils étaient incapables de dire [before].”

La biographie, qui a été publiée l’année dernière mais est rééditée ce mois-ci dans une édition de poche, relate la relation entre le couple.

Le duc et la duchesse de Sussex ont clairement fait savoir que les auteurs du livre ne parlent pas pour eux.

Cela s’étend de leurs dates initiales jusqu’à leur départ du Royaume-Uni pour poursuivre une vie séparée de la famille royale aux États-Unis.

Dans l’interview révélatrice d’Oprah diffusée en mars, Meghan et Harry ont fait des déclarations controversées sur leur temps en tant que membres de la famille royale.

En plus des “préoccupations et conversations” qui avaient été soulevées par un membre de la famille sur la couleur de la peau d’Archie, le couple a également affirmé qu’une rupture s’était produite entre Harry et le prince Charles, Harry affirmant qu’à un moment donné, son père avait « cessé de prendre mes appels ».

Une déclaration a été publiée par le palais de Buckingham à la suite de laquelle la famille royale était « attristée d’apprendre à quel point les dernières années ont été difficiles pour Harry et Meghan » et que « bien que certains souvenirs puissent varier », les problèmes étaient « prise très au sérieux et sera abordée par la famille en privé ».

Bien que le duc et la duchesse n’aient pas été interviewés pour le livre et n’aient pas contribué, les co-auteurs ont déclaré avoir parlé au couple “le cas échéant”.

Selon l’interview pour le magazine PEOPLE avec le co-auteur Omid Scobie qui accompagne l’extrait, le couple ne regrette pas les retombées.

Il a déclaré que le couple était désormais “dans le chapitre de la prospérité” et se trouvait dans un “endroit différent” qui est “beaucoup plus sain”.

Le co-auteur a également déclaré que le couple retournait à la vie publique après avoir “tenu la toxicité à l’écart” et profité d’un congé parental après la naissance de leur deuxième enfant Lilibet-Diana en juin.

Dans l’interview, Scobie a déclaré: “C’est un couple qui se débrouille très bien dans ces moments d’interaction humaine. Ils doivent être sur le terrain”.