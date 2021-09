Le prince Harry et Meghan Markle ont amené « leurs propres photographes » à New York | Royale | Nouvelles

Le prince Harry, 37 ans, et Meghan Markle, 40 ans, se sont rendus à New York pour assister au concert Global Citizen Live à Central Park samedi, qui vise à faire pression pour une plus grande action pour lutter contre le changement climatique et exhorter les pays riches à partager un milliard de doses de COVID -19 vaccins avec les pays qui en ont le plus besoin. Le duc et la duchesse de Sussex ont visité le mémorial de la ville pour les attentats du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center. Le journaliste de WNBC Romney Smith a rappelé comment les photographes et les médias de Meghan et Harry étaient en dehors du groupe médiatique.

Mme Smith a déclaré au podcast Royally Obsessed: “Le signal de cinq minutes s’est produit quatre fois, puis ils ont dit deux minutes.

“À un moment donné, tout le monde est devenu vraiment très silencieux parce que nous avons vu quelques autres personnes des médias et nous nous sommes dit:” qui sont-ils et pourquoi sont-ils devant la ligne? “

“C’est à ce moment-là que nous avons réalisé que c’était vraiment deux minutes parce que ce sont leurs photographes et leurs médias parce qu’aucun de nous ne les connaissait.”

Harry et Meghan ont parlé de l’équité des vaccins avec un responsable des Nations Unies avant de se joindre à un concert à New York organisé pour promouvoir le sujet.

LIRE LA SUITE: Kate éclipse les Sussex avec un « mouvement de puissance spectaculaire »

La secrétaire générale adjointe de l’ONU, Amina Mohammed, a déclaré qu’elle s’était entretenue avec Harry et Meghan de la question parmi d’autres domaines qui leur “intéressent profondément”, notamment l’action climatique et la santé mentale.

Cela précède leur participation à Global Citizen Live, qui se déroule à Central Park à New York et dans le monde, et appelle les dirigeants à adopter une politique d’équité en matière de vaccins.

Le couple a été photographié devant le logo de l’ONU aux côtés de Mme Mohammed samedi, avec Meghan portant un chemisier et un pantalon beiges avec une veste auburn, et Harry portant un costume noir et une cravate bleue.

Mme Mohammed, l’ancienne ministre de l’Environnement du Nigeria, a partagé la photo dans un tweet, déclarant: “En conversation avec le duc et la duchesse de Sussex.

Le duc de Sussex doit retourner à New York pour remettre les premiers Intrepid Valor Awards à cinq militaires, anciens combattants et familles de militaires vivant avec « les blessures invisibles de la guerre ».

Harry, qui vient d’effectuer un voyage dans la ville avec la duchesse de Sussex, sera de retour sur la côte est pour le gala Salute to Freedom à l’Intrepid Sea, Air & Space Museum le 10 novembre.

L’événement, organisé à bord du porte-avions historique Intrepid, survient la veille du jour de l’armistice au Royaume-Uni, connu sous le nom de Journée des anciens combattants aux États-Unis.

Harry, qui a servi dans l’armée britannique pendant une décennie, a été déchu de ses rôles militaires honorifiques après le Megxit.