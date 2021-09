Le prince Harry et Meghan Markle “ont atteint un sommet avec l’interview d’Oprah Winfrey” alors que le soutien américain diminue | Royale | Nouvelles

Les Américains commencent à s’en prendre à Harry et Meghan, selon l’expert royal Kinsey Schofield. S’adressant à GB News, Mme Schofield a déclaré que la popularité de Harry et Meghan avait culminé après leur interview explosive avec Oprah Winfrey plus tôt cette année. Cependant, elle a noté que le duc et la duchesse ont vu leur popularité chuter “de manière spectaculaire” au cours des mois qui ont suivi.

Mme Schofield a expliqué: “Ils causent beaucoup de problèmes, non seulement là-bas mais aussi ici.

“Après l’interview d’Oprah, le soutien au duc et à la duchesse de Sussex était énorme.

“Mais, je dirai qu’au cours des derniers mois, les gens commencent à voir que toutes ces accusations n’étaient pas correctes.

“Certains d’entre eux étaient sans doute malhonnêtes et je pense que leur popularité diminue de manière dramatique.”

JUST IN: La couverture de Meghan et Harry’s TIME provoque une “division” aux États-Unis

L’expert royal a déclaré que le fossé entre les Américains se résumait à “l’âge et la démographie”.

Elle a ajouté: “Les plus jeunes les réclament toujours.

“Ce sont les personnes âgées, celles qui connaissent l’histoire et comprennent la tradition, elles peuvent peut-être voir que le duc et la duchesse n’ont peut-être pas les meilleures intentions en ce qui concerne la famille royale.”

Cela fait écho à des remarques similaires la semaine dernière de l’animateur de GB News, Nigel Farage, qui a affirmé que la “période de lune de miel” du couple aux États-Unis était terminée.

Il a ajouté: “Mais petit à petit, je peux voir même les commentateurs américains s’ennuyer avec eux, alors je pense que leur lune de miel est terminée.

“L’Amérique est un peu en retard mais les Américains commencent à le voir.”

Un récent sondage YouGov a suggéré que la popularité des Sussex au Royaume-Uni continuait de baisser.

Le sondage auprès de 1 667 adultes britanniques réalisé du 27 au 29 août a montré que l’opinion positive sur Harry a chuté de neuf points depuis avril, passant de 43% à 34%.

L’enquête a révélé que l’opinion positive sur Meghan est également passée de 29% en avril à 26%.