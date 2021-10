Le prince Harry et Meghan Markle ont averti leurs amis célèbres de se détourner du couple | Royale | Nouvelles

Le correspondant royal de NBC, Neil Sean, a dit au prince Harry, 37 ans, et à Meghan Markle, 40 ans, de « profiter » de leurs amis célèbres voulant s’attacher aux Sussex. Il a affirmé que les célébrités sont « inconstantes » et ne laisseraient pas passer une occasion de se produire pour la famille royale ou de visiter le palais. S’exprimant sur sa chaîne YouTube, il a déclaré: « Ce que je pense que William et Harry vont tous les deux apprendre à la dure, c’est que les célébrités sont très inconstantes.

« Ils s’attacheront à qui que ce soit au bon moment.

« Nous savons que le prince Harry et Jon Bon Jovi se sont bien entendus car ils ont également enregistré un single caritatif ensemble dans les célèbres studios Abbey Road.

« William et Jon Bon Jovi se sont également bien entendus, mais c’est difficile quand il y a une querelle de famille. Avec qui prenez-vous le parti ?

« Beaucoup de gens spéculent sur ce que cela conduira à aller plus loin avec toutes sortes d’amis associés à la fois à Harry et à William.

« Beaucoup de gens misent sur le fait qu’il n’y aura qu’un seul roi à l’avenir et que ce roi sera William.

« Connaissant les célébrités comme moi, je pense que le prince Harry devrait profiter du moment où ces personnes veulent s’attacher à lui et à Meghan Markle, car à l’avenir, je peux voir que les célébrités qui ont la possibilité de se produire devant la royauté prendront définitivement le dessus. un hôtel au milieu de Manhattan. »

Cela vient comme on l’a dit de « réfléchir sérieusement » à l’avenir de leur marque à la suite de prétendues « RP implacablement mauvaises ».

Le duc et la duchesse de Sussex ont été appelés pour parler de leur temps en tant que membres de la famille royale, s’envoler pour New York pour le week-end et signer des accords de plusieurs millions de dollars avec les géants du streaming Netflix et Spotify.

« Je dirais que je ne fais que soutenir les faits, beaucoup de ces choses n’ont pas réussi. »

Le couple a été accusé de « confondre le public » avec des visites royales.

Harry et Meghan se sont rendus à New York pour assister au concert Global Citizen Live à Central Park fin septembre.

Pendant leur séjour dans la ville, le duc et la duchesse de Sussex ont également rencontré le maire de New York Bill de Blasio et la gouverneure Kathy Hochul.

M. Sean a averti le couple de conflits d’horaire avec la famille royale s’ils devaient se rendre aux mêmes endroits.