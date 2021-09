Le prince Harry et Meghan Markle ont averti qu’ils “ne peuvent pas continuer à saccager les gens” dans une querelle royale | Royale | Nouvelles

in

Le prince Harry et Meghan Markle ont fait sensation cette semaine en figurant dans la liste des 100 personnes les plus influentes du magazine TIME en 2021. La publication a partagé des photos nettes des Sussex, qui ont été prises dans leur manoir californien. La photo de couverture montrait également le couple sur fond d’arbres, avec Meghan vêtue de tout blanc et Harry contrastant tout en noir. TIME a également félicité le couple pour avoir “de la compassion pour les gens qu’ils ne connaissent pas”, ajoutant: “Ils ne se contentent pas d’exprimer leur opinion. Ils courent vers la lutte.”

Les Sussex ont fait part de leurs difficultés à travailler avec la famille royale depuis leur mariage en 2018.

Meghan, en particulier, était accablante en parlant de son expérience dans The Firm lors d’une interview avec Oprah Winfrey plus tôt cette année.

Elle a allégué qu’un membre de la famille avait fait part de ses inquiétudes concernant la peau de son fils Archie avant sa naissance.

La duchesse a également déclaré qu’elle “ne voulait plus être en vie” car sa difficulté à s’adapter à la vie royale a fait des ravages.

Pendant ce temps, Harry a affirmé que son frère et son père, le prince William et le prince Charles, étaient “piégés” dans la famille royale.

Mais le rédacteur en chef royal du Mirror, Russell Myers, a averti le couple qu’il ne pouvait pas continuer à “détruire les gens” s’il espérait parvenir à de meilleurs termes avec la famille royale.

Il a déclaré sur le podcast Pod Save The Queen: “Il est temps qu’ils poursuivent leur propre vie, sans nécessairement se soucier d’autres choses. Je pense que les affaires de la monarchie doivent être traitées très différemment, et les affaires de leur la vie et ce qu’ils veulent est à eux.

“Tant qu’ils ne commencent pas à faire d’autres interviews, ce que j’ai déjà dit, je pense que ce ne sera pas le cas, je pense qu’ils réapparaîtront.

“Nous avons les mémoires de Harry qui sortiront l’année prochaine, cela va être absolument explosif, on peut supposer.

“Ils doivent décider du type de relation qu’ils veulent, vous ne pouvez pas continuer à saccager les gens … Je pense qu’ils doivent vraiment décider ce qu’ils veulent. On peut dire qu’ils veulent avoir leur gâteau et le manger.

“S’ils veulent avoir une relation avec la reine, et qu’ils veulent être sur le balcon pour la parade et le jubilé de platine et pour représenter la monarchie britannique dans ce sens, alors vous devez sûrement suivre un peu la ligne. “

Si la famille choisit de rester à Frogmore Cottage à son retour au Royaume-Uni, il est probable que la princesse Eugénie sera la première royale à rencontrer la petite Lilibet.

M. Myers avertit également Harry et Meghan qu’ils pourraient ne pas recevoir un accueil chaleureux au Royaume-Uni.

Il a ajouté: “Je ne pense pas qu’il y ait eu de réelle pression pour venir, les tensions sont toujours très élevées dans ce domaine.

“Certes, l’interview d’Oprah Winfrey semble être fraîche dans la mémoire de beaucoup de gens, donc qu’ils soient accueillis à bras ouverts pour s’asseoir autour de la table de Noël, je ne parierais pas là-dessus pour le moment.

“Les membres de la famille royale essaient certainement en ce moment de se concentrer sur la reprise du travail au cours de la semaine prochaine, et nous allons voir beaucoup d’activité car tous les enfants sont de retour.”