Le prince Harry et Meghan Markle ont failli déménager en Nouvelle-Zélande

Comme nous le savons tous, le prince Harry et Meghan Markle vivent actuellement en Californie avec leur adorable famille. Ces deux-là ont déménagé après avoir déménagé pour la première fois au Canada après avoir quitté leurs fonctions royales supérieures – mais apparemment, ils avaient à l’origine un endroit totalement différent en tête : la Nouvelle-Zélande !

Le prince Harry et Meghan Markle en Nouvelle-Zélande

La gouverneure générale Patsy Reddy, qui est la représentante de la reine Elizabeth en Nouvelle-Zélande, a déclaré à l’Associated Press que Meghan et Harry lui avaient parlé de la possibilité de déménager en 2018, lors de leur visite en tournée.

« Je me souviens qu’ils venaient juste d’aller au parc national Abel Tasman lorsque nous nous sommes assis et avons pris un verre, et ils ont dit qu’ils pouvaient imaginer vivre dans un endroit comme celui-ci et se sont demandé si nous pensions que ce serait théoriquement possible. Même possible pour eux d’avoir une place en Nouvelle-Zélande », a-t-elle déclaré. “Bien sûr, nous avons dit:” Bien sûr. Ce serait bien. ‘ Il y a beaucoup d’opportunités de vivre en Nouvelle-Zélande, mais ce serait quelque chose qu’ils devraient explorer. Ils cherchaient comment ils pourraient élever leur famille. Et, évidemment, ils ont pris des décisions depuis.”

Reddy a déclaré qu’elle n’avait pas l’impression que le couple avait fait une demande formelle et qu’il s’agissait plutôt d’une discussion informelle – mais comme le note AP, cela indique que Meghan et Harry envisageaient de déménager bien avant de le faire, et comme dès ~ six mois après leur mariage. Le point de vente note également que les Sussex ont mentionné dans leur interview avec Oprah qu’ils avaient initialement dit à la famille royale qu’ils seraient prêts à déménager dans un comté du Commonwealth tout en prenant du recul. Ils ont expliqué à l’époque que la demande avait été refusée – ce qui pourrait expliquer pourquoi ils ont fini par déménager aux États-Unis à la place !

