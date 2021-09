Le prince Harry et Meghan Markle ont «fait la pose» lors d’une séance photo Time – expert | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex ont été nommés deux des 100 personnes les plus influentes du Time en septembre et figurent sur la couverture de l’une des éditions du magazine. Cependant, l’experte en langage corporel Judi James a suggéré que les membres de la famille royale du Sussex avaient un “look mis en scène” dans l’une de leurs photos pour Time.

Dans un article d’accompagnement, l’écrivain José Andrés a félicité Meghan et Harry pour leur “compassion”.

Il a écrit : « Dans un monde où tout le monde a une opinion sur des personnes qu’il ne connaît pas, le duc et la duchesse ont de la compassion pour les personnes qu’ils ne connaissent pas.

« Ils ne se contentent pas d’exprimer leur opinion. Ils courent vers la lutte.

Cependant, Mme James a contesté leur séance photo et l’a qualifiée de “non naturelle et mise en scène”.

S’adressant à Fabulous Digital, Mme James a noté que Meghan et Harry avaient une idée du moment où ils utilisaient une “pose signature hollywoodienne”.

Elle a déclaré: “Regarder d’un globe oculaire à l’autre peut être utilisé par un couple pour transmettre toutes sortes de messages, de” Je t’aime “à” Pose cette pinte, nous partons! “…

«Combiné au genre de sourires assortis que portent Harry et Meghan, il est également censé nous faire savoir qu’ils sont fans l’un de l’autre.

«Quand vous le faites pendant que vous marchez comme les Sussex, c’est en fait une pose adoptée plutôt qu’un ensemble de langage corporel naturel et confortable lorsqu’il est exécuté pendant que vous marchez.

« Un regard rapide peut être naturel, mais marcher et regarder dans les yeux est délicat et contre nature, ce qui suggère que les Sussex adoptent ce regard comme un signal au monde plutôt qu’un rituel spontané. »

Poursuivant ses remarques, Mme James a suggéré que le contact visuel que Harry et Meghan ont utilisé dans les photos du Time “ont l’air plutôt rigides”.

Elle a déclaré: «Cela suggère qu’il s’agit d’un regard mis en scène, car marcher tout en regardant les yeux de manière prolongée se terminerait normalement par une chute! Cela ressemble à une pose exécutée qu’ils aiment utiliser pour les caméras.

“Nous pouvons voir que leurs sourires semblent plutôt rigides et sur-performés ici aussi, faisant écho à la suggestion qu’il s’agit d’un message important à envoyer par unité et dévotion.

“Il est davantage utilisé dans le monde de la pose sur tapis rouge d’Hollywood, avec des célébrités comme J-Lo et Ben l’utilisant pour montrer qu’ils sont un élément et n’ont d’yeux que l’un pour l’autre.

“Lorsque les caméras sont éteintes, la plupart des célébrités abandonneront le look car ce n’est pas pratique.”

Cela vient après que Mme James a déclaré au Mirror the Time que les images montraient un “visage très différent de Harry et Meghan”.

L’expert pense qu’il capture l’équilibre des pouvoirs entre les deux, avec cela “pesant en faveur de Meghan” tandis qu’Harry “suit”.

Elle a ajouté : « Elle [Meghan] était le leader de l’interview d’Oprah et Harry est arrivé plus tard, Meghan plaçant sa main sur la sienne pour le rassurer alors qu’il racontait son histoire de malheur.

“Ses signaux de pouvoir et de statut ont augmenté au fur et à mesure qu’il parlait à Oprah, mais l’interview était principalement entre les deux femmes fortes et confiantes.”

Harry et Meghan ont été présentés dans Time Magazine et ont déclaré qu’ils étaient “humiliés” par leur inclusion dans la liste des “plus influents”.

Poursuivant ses remarques, M. Andrés a déclaré: “Passer à l’action n’est pas le choix facile pour un jeune duc et une duchesse qui ont été bénis par la naissance et le talent, et brûlés par la gloire.

« Il serait beaucoup plus sûr de profiter de leur bonne fortune et de garder le silence. Ce n’est pas ce que font Harry et Meghan, ni ce qu’ils sont.

«Ils transforment la compassion en bottes sur le terrain grâce à leur Fondation Archewell. Ils donnent la parole aux sans-voix à travers la production médiatique.

« Main dans la main avec des partenaires à but non lucratif, ils prennent des risques pour aider les communautés dans le besoin, en offrant un soutien en matière de santé mentale aux femmes et aux filles noires aux États-Unis et en nourrissant les personnes touchées par les catastrophes naturelles en Inde et dans les Caraïbes. »