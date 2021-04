Le prince Harry et Meghan Markle ont laissé à la reine «un cadeau et une carte» pour son anniversaire avant de quitter le Royaume-Uni | Royal | Nouvelles

Le duc de Sussex est retourné au Royaume-Uni la semaine dernière pour assister aux funérailles de son grand-père après la mort du prince Philip à l’âge de 99 ans plus tôt ce mois-ci. Le court voyage de retour de Harry était la première fois qu’il était vu avec la famille royale depuis que lui et Meghan Markle avaient déménagé aux États-Unis en mars dernier.

Les experts et les fans royaux se sont demandé si le duc resterait hier pour l’anniversaire de sa grand-mère.

Cependant, Harry aurait atterri aux États-Unis mardi.

Mercredi, Sa Majesté a célébré son 95e anniversaire.

Une source a déclaré à US Weekly que le duc de Sussex avait laissé un cadeau au nom de lui et de sa femme.

Ils ont dit: “Le prince Harry a pu dire au revoir à la reine avant son anniversaire et il lui a laissé un cadeau et une carte de lui et de Meghan.”

La carte aurait eu un message honorant l’héritage de Sa Majesté, mais le cadeau d’anniversaire est inconnu.

Pour marquer le Jour de la Terre jeudi, Harry a fait un signe de tête touchant au prince Philip qui était un défenseur de l’environnement.

Dans une déclaration, le duc s’est engagé à poursuivre le travail de son défunt grand-père.

L’Afrique est un endroit spécial pour Harry et Meghan après avoir voyagé plusieurs fois ensemble sur le continent.

Au début de leur relation, les Sussex ont fait un voyage au Botswana après seulement deux rendez-vous à Londres.

Dans une interview après leurs fiançailles, Harry a déclaré: «J’ai réussi à la persuader de venir me rejoindre au Botswana.

«Nous avons campé les uns avec les autres sous les étoiles. Elle est venue me rejoindre pendant cinq jours là-bas, ce qui était absolument fantastique.

“Alors nous étions vraiment seuls, ce qui était crucial pour moi pour m’assurer que nous avions une chance de nous connaître.”