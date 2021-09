in

L’auteur royal Phil Dampier a affirmé que les Américains se lassent du duc et de la duchesse de Sussex, qui ont quitté leurs fonctions royales l’année dernière pour une nouvelle vie en Californie. M. Dampier a également déclaré que les Britanniques en avaient ” marre ” des ” paroles ” du couple.

L’expert royal a déclaré au Sun: “Le grand public au Royaume-Uni en a marre des propos de Harry et Meghan, et j’ai l’impression que les gens de tous âges aux États-Unis sont également fatigués de leurs crises de réveil constantes.”

M. Dampier a affirmé que Harry, qui a célébré son 37e anniversaire hier, est devenu “très impopulaire” au cours des cinq dernières années.

Il a déclaré : « Alors qu’Harry fête ses 37 ans, c’est incroyable de regarder en arrière cinq ans et de voir à quel point il a changé et sa vie a changé.

«Il y a cinq ans, il était l’un des membres, sinon le plus populaire de la famille royale, considéré comme un héros de guerre, l’un des gars, un bon rire et le célibataire le plus éligible au monde.

« Maintenant, il est marié, père, guerrier éveillé et, malheureusement, très impopulaire. »

Un sondage YouGov auprès de 1 667 adultes britanniques réalisé du 27 au 29 août a suggéré que la popularité de Harry et Meghan au Royaume-Uni est en baisse.

En moyenne dans tous les groupes d’âge, le sondage a révélé que l’opinion positive du duc est passée de 43% en avril à 34%

Meghan a également vu l’opinion favorable passer de 29% en avril à 26%.

Le duc s’appuie sur son épaule droite alors qu’ils regardent directement la caméra.

Plus tôt cette semaine, Harry a co-organisé un événement virtuel pour les Warrior Games aux côtés de la première dame américaine Jill Biden.

Et le mois dernier, les Sussex ont pris une pause dans leur congé parental pour partager une déclaration avec leur chagrin face à l’état du monde “exceptionnellement fragile”.

Harry et Meghan ont déclaré avoir été laissés sans voix par la crise en Afghanistan dans la longue déclaration publiée sur leur site Web Archewell, qui abordait également la pandémie de Covid.

Depuis qu’il a quitté ses fonctions royales, le couple a signé des accords lucratifs avec Netflix et Spotify.

Ils ont attaqué la famille royale dans leur interview controversée d’Oprah Winfrey en mars.

Harry rédige également un mémoire révélateur sur sa vie qui devrait être publié l’année prochaine.