Le prince Harry et Meghan Markle ont refusé de conseiller la famille royale sur la diversité | Royal | Nouvelles

La reine a snobé une offre du prince Harry et de Meghan Markle d’être « impliqués » dans le bouleversement du lieu de travail du palais, selon un commentateur royal. Cela vient au milieu des nouvelles que Buckingham Palace envisage peut-être d’embaucher un tsar de la diversité. La correspondante royale de Vanity Fair, Katie Nicholl, a déclaré à Entertainment Tonight que le duc et la duchesse de Sussex « veulent participer à des discussions » sur la réforme du lieu de travail du palais.

Cependant, la reine et le reste de la famille royale sont catégoriques sur le fait que les changements seront une « opération en palais ».

Mme Nicholl a expliqué: «Harry et Meghan souhaiteraient vivement participer à des discussions sur la manière dont le palais pourrait devenir un lieu de travail plus diversifié.

«Mais le sentiment que j’ai, c’est que tout est géré en interne.

« Ceci est pris en charge par les courtisans sous la supervision de la reine et des membres de la famille royale. »

Elle a poursuivi: «Il s’agit essentiellement d’une opération de palais.

«Je pense que c’est assez révélateur que Meghan et Harry n’aient pas été invités à participer à l’enquête sur les allégations d’intimidation contre Meghan.

«Ils sont délibérément tenus à distance de cela.

«Et je pense que ce sera à peu près la même chose avec tout ce mouvement vers une opération de travail diversifiée à Buckingham Palace.

Au cours de leur rencontre avec Oprah, Harry et Meghan ont tous deux discuté de la question de la race et ont affirmé que la couleur de peau de leur premier enfant, son fils Archie, avait été remise en question par un membre senior anonyme de la famille royale avant sa naissance.

Meghan a allégué qu’il y avait « des préoccupations et des conversations sur la façon dont la peau d’Archie pourrait être sombre à sa naissance ».

Harry a dit qu’il serait « dommageable » de révéler qui avait exprimé ces inquiétudes.

Mme Nicholl a déclaré que ces allégations sont « profondément préjudiciables et très bouleversantes » pour la famille royale.

Cependant, elle a ajouté: « » On m’a fait remarquer que cette recherche d’un tsar de la diversité, ou d’un chef de la diversité, au Palais, c’est quelque chose qu’ils recherchent depuis un certain temps. «

«Les sources de mon palais ont dit que bien que ce soit un rôle qu’ils recherchaient avant l’interview d’Oprah, elles ont écouté ce que Meghan et Harry ont dit, elles ont écouté les allégations de racisme institutionnalisé. tableau. »