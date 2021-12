Le prince Harry et Meghan Markle partagent la première photo de leur fille Lilibet pour une carte de Noël en famille

Le prince Harry et Meghan Markel célèbrent les vacances en donnant aux observateurs royaux un aperçu de leur vie de parents de deux enfants ! Le couple royal a partagé jeudi une toute nouvelle photo de famille, avec leur carte de Noël 2021 servant également de première photo de leur fille Lilibet, âgée de six mois, qui était tout sourire et rire alors qu’elle posait avec sa mère, son père et grand frère, Archie, 2 ans.

Le duc et la duchesse de Sussex publient la carte de vœux jeudi via Team Rubicon, une organisation dirigée par des vétérans avec laquelle le couple a soutenu dans le passé. Bordée de rouge et avec les mots « 2021 Joyeuses Fêtes » écrits dessus, la carte présente une adorable image de la nouvelle famille de quatre personnes. Sur la photo, le petit Archie, que Harry et Markle ont accueilli en 2019, est assis sur les genoux de son père, le bambin arborant une tête pleine de cheveux roux tout comme son père ! Le jeune et Harry regardent tous les deux Markle, que l’on peut voir brandir sa fille Lilibet, dont l’image n’avait pas été partagée publiquement avant la carte de Noël.

Nous sommes reconnaissants à la Fondation Archewell et au prince Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex pour leur soutien à nos efforts pour accueillir les familles afghanes aux États-Unis. Ce don généreux aidera la transition des familles vers de nouvelles communautés. https://t.co/vBKyU92YoF pic.twitter.com/H0DqCvJuZd – Équipe Rubicon (@TeamRubicon) 23 décembre 2021

« Cette année 2021, nous avons accueilli notre fille, Lilibet, dans le monde. Archie nous a fait une » maman « et un » papa « et Lili a fait de nous une famille », a partagé le couple dans un message d’accompagnement au bas de la carte, qui a été partagée dans son intégralité sur le site Web de Team Rubicon. « Alors que nous attendons avec impatience 2022, nous avons fait des dons en votre nom à plusieurs organisations qui honorent et protègent les familles – de celles qui sont relocalisées d’Afghanistan aux familles américaines ayant besoin d’un congé parental payé. »

