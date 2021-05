Le prince Harry et Meghan Markle pourraient «appuyer sur le bouton nucléaire» sur les titres du duc et de la duchesse | Royal | Nouvelles

Le prince Harry et son épouse Meghan Markle pourraient menacer de “devenir nucléaire” et révéler “un certain nombre de choses” sur la famille royale si la reine décide de retirer le couple de leurs titres. Cela survient alors que la majorité du public britannique pense que Harry et Meghan devraient soit perdre leurs titres royaux, soit cesser de les utiliser, selon un récent sondage. Cependant, Charlotte Griffiths, rédactrice en chef du journal du Mail on Sunday, a déclaré à l’émission Palace Confidential de MailPlus que la reine devrait se méfier de “provoquer Meghan et Harry”.

Elle a dit: «Ils ont une sorte d’ennemi dans le camp.

«Ils ont un bouton nucléaire sur lequel ils peuvent appuyer à tout moment, il pourrait y avoir un certain nombre de choses qu’ils pourraient révéler.

«S’ils provoquent Harry et Meghan, ils pourraient avoir des ennuis.

“Donc, si j’étais la reine, je n’oserais pas retirer ces titres.”

JUST IN: Meghan “ a tout ” tandis que la “ colère ” d’Harry de perdre “ tout ”

Richard Kay, rédacteur en chef du Daily Mail, a admis que c’était “un dilemme vraiment épineux pour la reine”.

Il a poursuivi: “ Quand Harry et Meghan ont appris qu’ils ne pouvaient plus utiliser leurs titres de RHS, il leur a été clair en privé que les retirer des titres du duc et de la duchesse de Sussex était quelque chose qui pourrait être fait à l’avenir, en fonction de ce que ils l’ont fait.

«La reine ne veut pas avoir l’air vindicative ou mesquine, mais aussi, il y a un élément dont Harry et Meghan adorent être les victimes.

“Donc, s’ils étaient dépouillés de leurs titres, ils dîneraient là-dessus pour le reste de leur vie.

Cependant, la biographe royale Ingrid Seward a admis qu’il était «peu probable» que la reine supprime les titres du couple.

Elle a déclaré: «Je pense que ce ne serait pas quelque chose que la reine voudrait entreprendre à ce stade de son règne.

“Peut-être que Charles retirerait tous les titres de son fils quand il deviendrait roi.”

Des personnalités sans nom ont déclaré lundi à Evening Standard qu’il n’y avait «aucun appétit» pour dépouiller Meghan ou Harry de leurs titres.

Une enquête menée par YouGov le 17 mai a révélé que trois personnes interrogées sur cinq pensaient que le couple devrait être déchu de ses titres officiels de duc et de duchesse de Sussex.