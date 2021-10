Le prince Harry et Meghan Markle pourraient «diluer» la valeur de la marque Sussex après leur dernier poste | Royale | Nouvelles

Le prince Harry et Meghan Markle risquent de « diluer leur marque », selon les experts royaux. Cela survient après que le couple a rejoint Ethic, une société d’investissement éthique qui gère plus de 1,3 milliard de dollars (946 millions de livres sterling). L’hôte de Palace Confidential, Jo Elvin, a suggéré que le duc et la duchesse de Sussex pourraient « épuiser leur valeur » en « se répandant autant ».

Le rédacteur en chef du journal du Daily Mail, Richard Eden, a déclaré: « Ils semblent réussir.

« Le dernier emploi qu’Harry a obtenu était chez BetterUp, une start-up conseillant les entreprises sur la santé mentale et le bien-être.

« Et cette semaine, ils ont annoncé qu’ils avaient un nouvel investissement énorme dans l’entreprise.

« Donc, ils semblent bons pour attirer l’attention sur ces entreprises. »

JUST IN: Meghan et Harry attaqués pour des échecs d’« éco-guerriers » avec des jets privés

L’animateur Jo Elvin a demandé: « Mais plus ils le répandent, cela n’épuise-t-il pas leur valeur pour ces entreprises? »

La chroniqueuse du Daily Mail, Sarah Vine, a comparé le duc et la duchesse à des « célébrités regardant dans des campagnes de parfums ».

Elle a ajouté: « Ce ne sont que des visages de ces marques. »

M. Eden a poursuivi: « Vraisemblablement, ils vont devoir se limiter à un certain nombre.

Expliquant cette décision, Meghan a déclaré au New York Times cette semaine : « Du monde, je viens, vous ne parlez pas d’investissement, n’est-ce pas ?

« Vous n’avez pas le luxe d’investir. Cela semble si sophistiqué.

« Mon mari dit depuis des années : ‘Mon Dieu, ne souhaites-tu pas qu’il y ait un endroit où, si tes valeurs étaient alignées comme ça, tu pourrais mettre ton argent dans le même genre de chose ?' »

Le rapport du New York Times a suggéré que le couple pourrait « attirer plus d’attention sur l’investissement durable ».

Harry a déclaré: « Vous avez déjà la jeune génération qui vote avec ses dollars et ses livres, vous savez, partout dans le monde en ce qui concerne les marques qu’elle sélectionne et parmi lesquelles elle choisit. »