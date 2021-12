Le prince Harry et Meghan Markle pourraient se réconcilier avec la reine à cette occasion | Royale | Des nouvelles

Le prince Harry n’a pas rencontré sa grand-mère depuis les funérailles du prince Philip en avril, car le duc de Sussex ne l’aurait pas rencontrée lors de sa brève visite au Royaume-Uni en juillet. Meghan Markle n’a pas mis les pieds dans le pays depuis que le duc et la duchesse de Sussex ont officiellement quitté la famille royale en mars 2020. Mais un service spécial d’action de grâce à la mémoire du prince Philip pourrait être l’occasion idéale de retrouver la reine, selon l’expert royal Richard Fitzwilliams.

S’adressant à GB News, M. Fitzwilliams a déclaré: « Les Sussex ont créé leur propre vie.

« Ils voient cela comme une liberté à l’étranger. L’année prochaine, je suggérerais, évidemment, que le service d’action de grâce pour le duc est une opportunité de réconciliation.

« De plus, Harry aimerait peut-être revoir la date limite car il n’y en a pas d’officiel, il pourrait la changer s’il le souhaitait, pour son autobiographie.

« Ce ne serait pas utile, ce serait très difficile parce que vous savez que cela va sortir. C’est très difficile de savoir ce que vous dites à quelqu’un qui l’écrit. »

Le duc de Sussex devrait publier ses mémoires officielles dans le courant de 2022.

L’année marquera également le jubilé de platine de la reine, au cours duquel Sa Majesté et la famille royale célébreront ses 70 ans sur le trône.

Le prince Harry a déclaré qu’il concentrerait son attention sur sa vie en tant que membre de la famille royale et son expérience dans la préparation de son départ de l’institution.

Le duc et la duchesse de Sussex ont démissionné de leurs fonctions invoquant le désir de devenir financièrement indépendants.

