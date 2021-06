in

Harry et Meghan ont révélé qu’ils attendaient une fille en mars lors de leur interview explosive avec Oprah Winfrey. Ils ont fait la une des journaux à plusieurs reprises cette année, car ils ont évoqué les raisons choquantes de leur départ de la famille royale l’année dernière. Mais malgré leurs différences avec le cabinet, leur fille a été nommée Lilibet d’après le surnom familial de la reine, l’arrière-grand-mère du bébé, tandis que son deuxième prénom a été choisi pour honorer sa défunte grand-mère bien-aimée, la princesse de Galles, a déclaré le couple.

Une source a précédemment déclaré à Page Six que le couple allait maintenant prendre “un certain temps libre” pour s’adapter à la vie avec leur nouvelle fille.

Ils ont dit : « Ils prendront tous les deux du temps libre.

“Ce sera l’été et ils veulent s’assurer qu’ils prennent tous les deux leur congé afin qu’ils passent du bon temps ensemble une fois le bébé arrivé.”

En mars, Meghan a accusé un membre anonyme de la famille royale – ni la reine ni le duc d’Édimbourg – de racisme, affirmant qu’ils s’inquiétaient de la couleur de la peau d’Archie avant sa naissance.

La duchesse a également appelé l’institution pour ne pas l’avoir aidée lorsqu’elle était suicidaire.

La reine a répondu en disant que les problèmes étaient pris “très au sérieux” mais que “certains souvenirs peuvent varier” et que la question serait traitée par la famille en privé.

Lilibet – le surnom de la famille de la reine – a été utilisé pour la première fois lorsque la princesse Elizabeth n’était qu’une enfant en bas âge et incapable de prononcer son propre nom correctement.

Son grand-père, le roi George V, l’appelait affectueusement “Lilibet” en imitant ses propres tentatives de dire Elizabeth.

LIRE LA SUITE: Bébé de Meghan Markle: Harry et Meghan confirment la naissance de leur fille

Le deuxième prénom de Lili, Diana, rend hommage à la future mère de Harry, Diana, princesse de Galles.

Il n’est pas surprenant que le couple ait choisi de rendre hommage à Diana, décédée dans un accident de voiture en 1997 alors que Harry n’avait que 12 ans.

Lili est née près d’un mois avant que la princesse n’ait fêté ses 60 ans le 1er juillet.

La cousine de Lili, la princesse Charlotte, a également Diana comme deuxième prénom, ainsi qu’Elizabeth. Elle est Charlotte Elizabeth Diana.

Dans un message de remerciement de Meghan et Harry sur le site Web d’Archewell, ils ont déclaré: “Le 4 juin, nous avons été bénis par l’arrivée de notre fille, Lili.

“Elle est plus que ce que nous aurions pu imaginer, et nous restons reconnaissants pour l’amour et les prières que nous avons ressentis à travers le monde.

“Merci pour votre gentillesse et votre soutien continus pendant cette période très spéciale pour notre famille.”