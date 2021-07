Le prince Harry et Meghan Markle réagissent après avoir remporté un prix pour « n’avoir eu que deux enfants » | Royale | Nouvelles

Meghan Markle et le prince Harry ont été célébrés par l’association caritative Population Matters pour “avoir choisi de ne pas avoir plus de deux enfants”. Le prix environnemental et humanitaire récompense le couple pour avoir pris la “décision éclairée” de limiter la taille de leur famille. Cependant, la présentatrice et chroniqueuse Dawn Neesom a été cinglante dans sa réaction à la récompense, car elle a affirmé qu’il s’agissait “de plus d’hypocrisie de la part du roi et de la reine de l’hypocrisie”.

L’animateur de TalkRADIO, Cristo, a plaisanté avec Mme Neewsom: “Nous devrions prendre un moment pour reconnaître le grand sacrifice que Harry et Meghan ont fait, pour lequel ils sont maintenant récompensés.

“Félicitations à Harry et Meghan pour avoir remporté ce prix humanitaire pour avoir choisi de ne pas avoir plus de deux enfants.

“Cela n’a absolument rien à voir avec le fait que Meghan ait 39 ans, bien sûr.”

Mme Neesom a plaisanté: “Dieu les bénisse d’avoir pensé à nous comme ça et d’avoir sauvé le monde.”

Elle a ajouté: “Je me demande ce que penseront William et Kate, qui ont trois enfants, à ce sujet.

« Ils détruisent la planète avec leurs enfants !

“Comment Harry a la joue nue de voler d’avant en arrière entre les États-Unis et le Royaume-Uni, prenant des voitures énergivores lorsqu’il atterrit de chaque côté, puis il peut dire” ne vous inquiétez pas, j’ai juste deux enfants ” .”

Le couple recevra 500 £ dans le cadre du prix, qu’il pourra donner à un organisme de bienfaisance de son choix.

Un porte-parole d’une association caritative Population Matters a déclaré : « Avoir une famille plus petite réduit notre impact sur la Terre et offre une meilleure chance à tous nos enfants, à leurs enfants et aux générations futures de s’épanouir sur une planète saine.

“Nous félicitons le duc et la duchesse d’avoir pris cette décision éclairée et d’avoir affirmé qu’une petite famille est aussi une famille heureuse.”

Neuf autres récipiendaires ont également reçu les prix à l’approche de la Journée mondiale de la population des Nations Unies demain.

Harry est récemment revenu de Los Angeles au Royaume-Uni pour une brève visite afin de dévoiler une statue de sa défunte mère aux côtés de son frère le prince William.