L’événement de la semaine prochaine devait avoir lieu après le dévoilement de la statue de Diana en juillet, à laquelle le prince Harry a assisté sans sa femme. Meghan est restée à la maison avec Archie et Lilibet, deux ans, qui avaient moins d’un mois à l’époque.

Plus de 100 invités, dont Elton John, ont confirmé leur présence à la fête, qui marquera tardivement ce qui aurait été le 60e anniversaire de Diana.

La levée des restrictions de voyage pour les citoyens doublement vaccinés entre les États-Unis et le Royaume-Uni signifie que Harry et Meghan auraient pu se rendre à Londres sans avoir besoin de se mettre en quarantaine à leur arrivée – les gens s’attendaient donc à ce qu’ils ne manquent pas l’occasion.

Mais un porte-parole des Sussex a confirmé qu’ils ne seraient pas au palais de Kensington le 19 octobre.

Harry fait des recherches sur la vie de sa mère pour son prochain mémoire révélateur, un livre décrit comme un « compte rendu définitif des expériences, des aventures, des pertes et des leçons de vie qui l’ont aidé à le façonner ».

Son rejet de l’invitation à l’événement, étant donné que c’est pour célébrer la vie de sa mère bien-aimée, a été une surprise.

L’experte royale et auteur Penny Junor a déclaré au Sun: « C’est vraiment dommage qu’ils ne viennent pas.

« Plus ils restent à l’écart, plus la faille est grande et plus il est difficile d’en revenir. »

Mme Junor a déclaré qu’il était « dommage qu’ils ne puissent pas revenir » compte tenu de la quantité de travail qu’il reste à faire.

Elle a affirmé: « Cela montre qu’ils ne sont pas intéressés à faire fonctionner les choses. »

Cela fera bientôt deux ans que Harry, 37 ans, et Meghan, 40 ans, ont quitté leurs fonctions royales et ont annoncé qu’ils déménageaient aux États-Unis.

Le 6 janvier 2020, le duc et la duchesse ont déclaré dans un communiqué: « Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres » supérieurs « de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant à soutenir pleinement Sa Majesté la reine.

« Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. »

Leur décision de prendre leurs distances avec le Cabinet n’était que le début d’une vague de problèmes suite à leur déménagement en Amérique.

Cette décision a aggravé une relation déjà tendue, et leur interview explosive avec Oprah Winfrey a confirmé ce que les gens soupçonnaient au pays et à l’étranger : les choses allaient mal.

L’une des plus grandes allégations de la conversation de deux heures entre la famille royale et l’animateur de talk-show américain était qu’il y avait eu « plusieurs » conversations racistes au sein de la famille royale alors que Meghan était enceinte d’Archie.

Il y avait « des inquiétudes et des conversations sur la couleur de sa peau à sa naissance », a révélé Meghan.

Beaucoup considéraient le voyage potentiel de Harry et Meghan au Royaume-Uni pour la fête comme une chance de passer du temps avec d’autres membres de la famille royale, en particulier William et Kate.

Les Britanniques ont apprécié de voir Harry et William ensemble lors du dévoilement de la statue de Diana et espéraient que d’autres moments de ce genre suivraient.

La célébration aurait aussi pu être l’occasion de rendre leurs visites plus fréquentes et de voir la reine, qui, à 95 ans, est connue pour aimer être entourée de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Si Harry et Meghan étaient venus avec leurs enfants, le monarque aurait même pu rencontrer bébé Lilibet, qu’elle n’a pas encore vu.