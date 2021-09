Le prince Harry et Meghan Markle rendent hommage aux victimes du 11 septembre à l’occasion de leur 20e anniversaire

Plus tôt cette semaine, la reine Elizabeth II a fait une déclaration au président américain Joe Biden d’exprimer ses plus sincères condoléances aux victimes du 11 septembre, ainsi qu’à ceux qui ont été touchés par cet événement dévastateur.

“Alors que nous célébrons le 20e anniversaire des terribles attentats du 11 septembre 2001, mes pensées et mes prières – ainsi que celles de ma famille et de toute la nation – accompagnent les victimes, les survivants et les familles touchées, ainsi que les premiers intervenants et les secouristes appelé au devoir », a lu le message de la reine sur le compte Instagram de la famille royale.

“Ma visite sur le site du World Trade Center en 2010 reste gravée dans ma mémoire”, a poursuivi sa déclaration. “Cela me rappelle qu’en honorant ceux de nombreuses nations, confessions et origines qui ont perdu la vie, nous rendons également hommage à la résilience et à la détermination des communautés qui se sont réunies pour reconstruire.”