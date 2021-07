Le prince Harry et Meghan Markle ressentent la pression alors que Netflix et Spotify demandent du contenu | Royale | Nouvelles

Le prince Harry et Meghan Markle sont sous pression « pour produire les marchandises », selon un éminent expert royal. Cela fait près d’un an que le duc et la duchesse de Sussex ont signé un contrat avec Netflix, estimé à 150 millions de dollars. Cependant, le couple n’a annoncé que deux séries pour le géant du streaming et n’a encore publié aucun contenu.

Le couple a également signé un énorme contrat avec Spotify d’une valeur pouvant atteindre 50 millions de dollars – et n’a produit qu’un seul podcast jusqu’à présent.

Le rédacteur en chef royal du Mirror, Russell Myers, a déclaré au programme australien Today que les patrons de Spotify et de Netflix se demanderaient bientôt où vont exactement leurs dollars durement gagnés.

Les animateurs de l’émission ont demandé: “Harry et Meghan se débrouillent toujours financièrement seuls, nous pensons.

“Mais la pression monte sur eux pour qu’ils respectent ces accords Spotify et Netflix. De gros capitaux sont en jeu.”

JUST IN: la fille de Meghan et Harry étant «ignorée» risquant une nouvelle «tempête de feu»

M. Myers a répondu: “Eh bien, certainement. Pourquoi ne le serait-il pas?

“Ils ont été payés à hauteur de 150 millions de dollars pour l’accord qu’ils ont signé avec Netflix. Spotify leur a donné entre 30 et 50 millions de dollars, nous comprenons.

“Et où est le contenu ? Nous avons eu un podcast jusqu’à présent, et cela n’a pas embrasé le monde.

“Et ils ont promis une émission Netflix qui, j’en suis sûr, sera fantastique car tout tourne autour des Jeux Invictus.

En avril, il a été révélé que leur premier projet serait une docu-série sur le tournoi sportif pour vétérans blessés, les Invictus Games, fondé par Harry.

Jeudi de cette semaine, il a été annoncé que Meghan produirait une série animée, Pearl.

La nouvelle série, qui n’a pas encore de date de sortie, suit une jeune fille de 12 ans inspirée par des femmes influentes de l’histoire.

Plus tôt cette semaine, le couple a remporté une nomination aux Emmy Awards pour leur interview controversée avec Oprah Winfrey plus tôt cette semaine.