Le prince Harry et Meghan Markle se lancent dans une « nouvelle ère » où ils étendent leur « marque mondiale » | Royale | Nouvelles

Le duc, 37 ans, et la duchesse, 40 ans, de Sussex ont entamé leur première apparition conjointe lors de leur tournée à New York afin de participer au Global Citizen Live faisant la promotion des vaccins Covid samedi. L’expert royal Richard Fitzwilliams a déclaré que leurs apparitions augmenteraient probablement leur popularité aux États-Unis.

“Leur emploi du temps très médiatisé améliorera probablement leur réputation en Amérique”, a-t-il déclaré à Express.co.uk.

“C’était leur première tournée dans la nouvelle ère qu’ils se sont créée et leurs enfants n’étaient pas inclus.”

Bien que M. Fitzwilliams ait déclaré que les membres de la famille royale contredisaient le travail acharné pour établir leur image après avoir ramené un jet privé à Santa Barbara.

“Cependant, la publicité donnée à leur décision quelque peu bizarre de revenir en jet privé ayant exhorté à agir contre le changement climatique n’aurait pas été utile”, a-t-il déclaré.

« L’inclusion par Time du couple sur l’une de leurs couvertures et dans leur Top 100 est un signe de la force perçue de leur marque mondiale.

« Leur concentration est sur les États-Unis et le reste du monde et non sur la Grande-Bretagne où leur cote de popularité s’est effondrée.

“En Amérique, la réponse à leur interview sur Oprah a été presque entièrement favorable.”

Pendant son séjour en ville, le couple royal a visité une école primaire à Harlem pour promouvoir l’alphabétisation des enfants.

Là, Meghan a lu aux enfants son livre pour enfants, The Bench.

Harry et Meghan ont cessé d’être des membres actifs de la famille royale l’année dernière et ont déménagé en Californie où ils vivent maintenant avec leurs deux enfants – Archie, deux ans et le nouveau-né Lilibet.