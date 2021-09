Le prince Harry et Meghan Markle se rendent à l’école de Harlem pour la dernière étape de leur tournée à New York | Royale | Nouvelles

Le couple a rendu visite à une école à Harlem le deuxième jour de leur tournée de trois jours à New York. Le prince Harry, 37 ans, et Meghan Markle, 40 ans ont surpris des élèves d’une école de Harlem le vendredi 24 septembre, et alors qu’ils arrivaient dans la cour de récréation, on leur a demandé comment allaient leurs enfants, Archie, deux et trois mois, Lilibet.

Meghan a répondu aux appels avec “Ils sont bons!”

La visite les voit rejoindre la chancelière des écoles Meisha Porter à PS 123 Mahalia Jackson, et le couple visait à mettre en évidence les initiatives scolaires et à promouvoir l’alphabétisation précoce.

Au cours de la visite, Meghan a lu son livre pour enfants à succès, The Bench, à une classe d’enfants de sept et huit ans, en deuxième année de l’école.

Le livre se concentre sur un lien spécial entre le père et le fils, comme en témoignent les yeux d’une mère.

Auparavant, Meghan avait révélé que l’histoire était inspirée par son mari Harry et son lien avec leur premier-né Archie.

Le duc et la duchesse de Sussex ont également vu une peinture murale réalisée par des élèves de quatrième et cinquième année, âgés de neuf à onze ans.

Lors de la visite, où Meghan portait un costume bordeaux et des chaussures à bouts pointus, le couple a discuté des efforts d’alphabétisation de l’école.

Le couple, qui s’est retiré de ses fonctions royales l’année dernière, a également fait don de deux boîtes de jardin remplies de légumes et d’herbes à l’école, pour aider à répondre au besoin croissant d’un accès facile à des aliments frais dans la communauté.

MISES À JOUR EN DIRECT: Famille royale EN DIRECT: Meghan et Harry US contrecarrent la “photo-op” de New York

Ils ont été aperçus en train de quitter l’hôtel Carlyle dans l’Upper East Side de Manhattan pour une série de réunions, mais le but des réunions avec divers responsables reste cependant secret.

Le jeudi 23 septembre, pour le premier jour de leur tournée, le couple a rencontré la gouverneure de New York Kathy Hochul, le maire de New York Bill de Blasio et sa famille à l’observatoire du One World Trade Center.

Dans les environs, le couple a également visité le mémorial du 11 septembre.

Plus tard dans la journée, le couple a également côtoyé des responsables des Nations Unies, alors qu’ils se rendaient au 50 UN Plaza pour une réunion avec l’ambassadrice des États-Unis auprès de l’ONU, Linda Thomas-Greenfield, pour discuter de COVID-19, de justice raciale et de santé mentale.

La réunion a été qualifiée de « merveilleuse » par l’ambassadrice dans un tweet, alors qu’elle partageait des images d’eux trois assis sur des canapés dans un salon et posant devant la marque de l’ONU.

Ils ont également assisté à une réunion dans les bureaux de l’Organisation mondiale de la santé, axée sur l’équité du vaccin COVID-19.

Un élément remarquable de l’itinéraire du couple est un voyage à Global Citizen Live, un concert visant à promouvoir l’égalité d’accès au vaccin Covid samedi.

Le concert organisé à Central Park met en vedette une multitude de grands noms, dont Jennifer Lopez et Elton John.