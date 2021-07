Le prince Harry et Meghan Markle se sont moqués du dernier paiement en espèces “Ça va aider !” | Royale | Nouvelles

in

Population Matters a déclaré qu’il récompensait le prince Harry et Meghan Markle avec le “Prix spécial” pour avoir réduit leur impact sur l’environnement en n’ayant plus d’enfants après la naissance de leur fille cette année. Les Sussex, qui ont quitté la famille royale l’année dernière, ont eu bébé Lilibet “Lili” Diana le 4 juin, après la naissance de leur fils Archie Mountbatten-Windsor le 6 mai 2019. L’association caritative britannique Population Matters, qui fait campagne pour parvenir à une population durable, a déclaré que le couple était reconnu comme “un modèle pour les autres familles”.

S’adressant à Today Extra, l’experte royale Natali Oliveri a déclaré: “Cet organisme de bienfaisance a récompensé Harry et Meghan pour ce qu’ils appellent une décision éclairée d’avoir seulement deux enfants.

“Cela fait suite à la naissance de Lilibet Diana en juin.

“Le prince Harry a déjà parlé de ne vouloir que deux enfants.”

Elle a ajouté: “Harry et Meghan ont reçu 900 $ (650 £) – c’est leur prix en espèces et ils peuvent faire ce qu’ils veulent avec cet argent.”

Le présentateur intervint : “Oh, ça va aider !” faisant allusion au moment où Harry a déclaré qu’il avait été interrompu financièrement par le prince Charles.

Harry a mentionné son intention de ne pas avoir plus de deux enfants lors d’une conversation avec l’experte en chimpanzés, le Dr Jane Goodall dans le magazine Vogue en 2019.

Au cours de l’interview, il a déclaré que la Terre était “empruntée”, ajoutant: “Sûrement, étant aussi intelligents que nous le sommes tous, ou aussi évolués que nous sommes tous censés l’être, nous devrions pouvoir laisser quelque chose de mieux pour la prochaine génération .”

Harry et Meghan ont reçu le prix avec neuf autres personnes, pour marquer samedi la Journée mondiale de la population des Nations Unies.

Un porte-parole de l’association caritative a déclaré: “En choisissant et en déclarant publiquement leur intention de limiter leur famille à deux, le duc et la duchesse de Sussex contribuent à assurer un avenir meilleur à leurs enfants et fournissent un modèle pour les autres familles.

« Avoir une famille plus petite réduit notre impact sur la Terre et offre une meilleure chance à tous nos enfants, leurs enfants et les générations futures de s’épanouir sur une planète saine.

“Nous félicitons le duc et la duchesse d’avoir pris cette décision éclairée et d’avoir affirmé qu’une petite famille est aussi une famille heureuse.”

Parmi les autres lauréats figurent Wendo Aszed, fondatrice d’un projet d’autonomisation des femmes et de santé communautaire dans le Kenya rural, Emma Gannon, auteure d’Olive, un roman à succès traitant du choix de ne pas avoir d’enfants, et Nairashe Maritsa, une adolescente qui lutte contre le mariage des enfants au Zimbabwe.

Cela survient juste un mois après que le couple a accueilli leur nouvelle fille dans le monde.

Lilibet Diana est née le 4 juin à l’hôpital Santa Barbara Cottage en Californie et pesait 7 lb 11 oz.

Harry et Meghan ont révélé qu’ils attendaient une fille en mars lors de leur entretien avec Oprah Winfrey.

Le nouveau bébé est le onzième arrière-petit-enfant de la reine et le premier à naître depuis la mort du duc d’Édimbourg en avril.