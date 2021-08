Le prince Harry et Meghan Markle se transforment en « tantes de l’agonie mondiale » | Royale | Nouvelles

Dans une interview cinglante avec GB News, le biographe royal, qui a passé du temps avec le duc de Sussex, a expliqué comment le prince Harry aurait pu faire une déclaration plus percutante et plus profonde que celle publiée hier. Elle a expliqué comment l’expérience personnelle de Harry en Afghanistan et le plaisir qu’il a eu pendant sa tournée, parallèlement à sa création des Invictus Games, une compétition sportive pour les vétérans blessés et le personnel militaire, auraient pu être mieux reflétés dans le “sans voix” du duc et de la duchesse de Sussex. déclaration où ils ont encouragé le monde à ” tendre la main ” les uns aux autres. Elle a expliqué qu’au lieu de cela, le couple est désormais “des tantes à l’agonie mondiale” et “en quelque sorte ridicules”.

Mme Levin a déclaré: «Il conseille à tous ceux qui se sont battus en Afghanistan de« se tendre la main » ces mots horribles.

« Qu’est-ce que ça veut dire quand il en sait tellement !

Mme Levin a poursuivi en disant qu’Harry aurait pu commenter les vies britanniques et américaines perdues en Afghanistan avant de souligner qu’il devrait mieux savoir compte tenu de son dévouement envers les anciens combattants avec la création des Jeux Invictus.

La biographe a poursuivi en racontant comment elle avait rencontré d’innombrables anciens combattants qui ont déclaré que le prince Harry les avait ” aidés ” à réaliser qu’ils avaient ” utilisé ” grâce à ses efforts avec les Jeux Invictus et a déclaré qu’une touche plus personnelle basée sur l’expérience de Harry dans les forces aurait été loin meilleur choix de déclaration.

Mais elle a admis qu’au lieu de suivre cette voie, Harry et Meghan en ont emprunté une bien plus différente.

Dans la déclaration, le couple a déclaré: “Nous avons le cœur brisé. Et alors que nous assistons tous à la crise sanitaire mondiale continue, exacerbée par de nouvelles variantes et une désinformation constante, nous avons peur.

«Quand une personne ou une communauté souffre, une partie de chacun de nous le fait avec elle, que nous le réalisions ou non. Et bien que nous ne soyons pas censés vivre dans un état de souffrance, nous, en tant que peuple, sommes conditionnés à l’accepter. Il est facile de se sentir impuissant, mais nous pouvons mettre nos valeurs en action — ensemble.

« Pour commencer, nous vous encourageons à vous joindre à nous pour soutenir un certain nombre d’organisations effectuant un travail essentiel. Nous exhortons également ceux qui occupent des postes d’influence mondiale à faire avancer rapidement les dialogues humanitaires qui devraient avoir lieu cet automne lors de réunions multilatérales telles que l’Assemblée générale des Nations Unies et le Sommet des dirigeants du G20.

Cela survient alors que le duc de Sussex a exhorté les anciens combattants à «s’offrir un soutien mutuel» à la suite de la résurgence des talibans en Afghanistan dans une déclaration publiée via la Fondation Invictus Games.

Le prince Harry a été déployé pour la première fois en Afghanistan en décembre 2007, mais cela a été gardé secret des médias du monde.

Parlant de son séjour là-bas, il a déclaré: “Une minute, vous êtes endormi au lit, six minutes et demie plus tard, vous parlez à quelqu’un au sol qui se fait tirer dessus.”

Mais dix semaines après le début de sa première tournée en Afghanistan, la présence de Harry là-bas a été révélée par un média australien et il a été retiré pour sa propre sécurité.