Le prince Harry et Meghan Markle semblent amoureux lors d’un événement Global Citizen

le prince harry et Meghan Markle continuent d’être la définition des objectifs de la relation.

Le samedi sept. Le 25 janvier, le duc et la duchesse de Sussex ont fait une apparition digne d’un évanouissement au Global Citizen Live à Central Park à New York. Le couple, qui a pris d’assaut la Grosse Pomme ces derniers jours, avait l’air absolument épris l’un de l’autre lors de l’événement.

À un moment donné, Meghan s’est appuyée sur son mari alors qu’il la tenait contre lui et enroulait son bras autour de son épaule. De plus, les deux ne pouvaient s’empêcher de se sourire et se sont gentiment tenus la main tout au long de leur apparition.

Au cours de l’événement, Meghan et Harry ont prononcé un discours passionné sur la pandémie de coronavirus en cours et ont demandé l’accès à la vaccination pour tous.

La star britannique a commencé: “Regardez-nous tous ici, 60 000 forts ensemble à New York. Sommes-nous prêts à faire le nécessaire pour mettre fin à cette pandémie?”

“C’est tellement bon d’être de retour ici avec vous tous”, a poursuivi Meghan. “Écoutez, nous savons que nous avons l’impression que cette pandémie dure depuis toujours. Nous comprenons. C’est beaucoup.”