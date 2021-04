Le prince Harry et Meghan Markle seront «abandonnés» par Charles dans de nouveaux projets monarchiques | Royal | Nouvelles

S’adressant à talkRADIO, la biographe royale Angela Levin a déclaré que le prince Charles prévoyait de «laisser tomber» Meghan et Harry de la famille royale dans un plan de longue date visant à réduire la taille de l’entreprise. Mme Levin a ajouté que Charles allait probablement poursuivre les plans malgré le fait que la reine veuille garder les “bords extérieurs” de la famille tous ensemble et éviter le changement. Elle a également expliqué qu’il est probable que le prince Charles, le prince de Galles, commencera à assumer davantage de rôles car la reine est maintenant veuve.

Levin a déclaré: “Le prince Charles a voulu depuis très longtemps réduire la monarchie pour réduire les coûts et faire en sorte que les gens valent l’argent qu’ils ont obtenu du contribuable.

“J’imagine que cela pourrait être quand Harry et Meghan seront abandonnés de la famille royale.”

L’avertissement sévère de Mme Levin a continué: «Je pense que le bord extérieur, que la reine a voulu garder ensemble pendant très longtemps pour des raisons sentimentales, qui à son âge, elle ne voulait pas vraiment particulièrement un changement qui, je pense, est compréhensible.

“Mais il veut changer et je pense qu’il le fera.”

Elle a ajouté: “Il accompagnera également la reine, on dit qu’elle sera là pour l’ouverture du Parlement le 11 mai et le prince Charles l’accompagnera.

“Je pense que même si elle veut faire ses devoirs, elle prendra du recul, encore plus, ce sera assez difficile de revenir après la pandémie et tout l’isolement.”

Levin a poursuivi en expliquant que Charles commencerait à s’intensifier beaucoup plus dans la vie publique et que la reine ne voudra plus «combattre le prince Charles».

Levin a conclu: “En fait, elle lui sera reconnaissante de prendre le relais pour prendre j’imagine des décisions assez importantes au nom de la famille royale.”

Les lecteurs d’Express.co.uk ont ​​insisté dans un sondage pour que le prince Harry s’excuse auprès du prince Charles après les funérailles de son grand-père, le duc d’Édimbourg.

Le duc de Sussex ne devrait passer que peu de temps au Royaume-Uni avant de rentrer chez lui aux États-Unis, mais avant de partir, Harry rencontrera son père pour une fois en tête-à-tête alors qu’ils se promèneront dans le parc du château de Windsor. .

Un sondage Express.co.uk – qui s’est déroulé de 10h30 hier à 10h45 aujourd’hui – a demandé: “Le prince Hary devrait-il s’excuser lors d’une conversation avec le prince Charles aujourd’hui?”

Sur 13011, 94 pour cent (12.186) ont exhorté Harry à s’excuser alors qu’il retrouvait son père à la suite de l’entretien explosif avec Oprah Winfrey.

Seulement six pour cent (727) ont déclaré que le duc de Sussex n’avait pas à s’excuser, tandis que 98 personnes ont déclaré ne pas savoir.

Une personne d’Express.co.uk a déclaré qu’Harry devait “s’excuser auprès du public britannique” et “demander pardon à la nation” d’une manière publique.

Les frères et sœurs royaux ont été vus se parler devant la caméra après les funérailles du duc d’Édimbourg au château de Windsor samedi.

Harry n’a pas été photographié en train de s’engager cordialement avec son père, qui a conduit la procession solennelle du cercueil de Philip à la chapelle.