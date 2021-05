Le prince Harry et Meghan Markle sont «déterminés à saper l’avenir de la monarchie» | Royal | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex ont fait un certain nombre de réclamations contre la famille royale depuis qu’ils ont quitté le cabinet et ont déménagé à Los Angeles. Le couple a accusé un membre anonyme de la famille royale de racisme, a affirmé que l’institution n’avait pas soutenu Meghan lorsqu’elle se sentait suicidaire et plus récemment, Harry a critiqué son éducation royale. Les attaques continues du couple ont conduit un initié à affirmer que Harry et Meghan avaient l’intention de faire tomber la monarchie.

La semaine dernière, le prince Harry a discuté avec l’acteur hollywoodien Dax Shepard sur son podcast Armchair Expert.

Le royal a discuté franchement de ses propres expériences en matière de santé mentale et de thérapie et a également semblé suggérer que son père, le prince Charles, la reine et le duc d’Édimbourg avaient échoué en tant que parents.

Harry a dit à M. Shepard qu’il devait subir «des douleurs et souffrances génétiques» avant de quitter le cabinet et de se diriger vers LA.

Il a insinué que son père, le prince Charles, l’avait mal élevé, en raison de ses propres expériences d’avoir été élevé par la reine et le prince Philip.

En réponse aux commentaires accablants, un initié royal a défendu le prince de Galles et a critiqué Harry pour ses attaques continues contre la famille royale.

La source a déclaré à Best Life: “Charles a toujours été plus proche de Harry que de William.

“Le prince de Galles a fait tout ce qu’il pouvait pour son fils et Meghan alors qu’ils étaient membres de la famille royale.

“Il était très impressionné par Meghan.”

JUST IN: Andrew Neil se moque du prince Harry lors d’une attaque brutale

Pendant la lecture de la vidéo, une voix off dit: “Traiter les gens avec dignité est le premier acte.”

Meghan et leur fils Archie, qui a récemment eu deux ans, devraient également figurer dans la série intitulée: The Me You Can’t See.

Le documentaire a été réalisé par Harry et Oprah et sortira demain sur Apple TV.

D’autres voix de premier plan figureront dans la série, notamment la chanteuse Lady Gaga, la boxeuse olympique Virginia Fuchs et le célèbre chef Rashad Armstead.

Dans la bande-annonce, Harry a déclaré: «Prendre cette décision de recevoir de l’aide n’est pas un signe de faiblesse.

“Dans le monde d’aujourd’hui, plus que jamais, c’est un signe de force.”

Oprah a ajouté: «Partout dans le monde, les gens sont dans une sorte de douleur mentale, psychologique et émotionnelle.

“Être capable de dire:” C’est ce qui m’est arrivé “est crucial.”